Camila Velasco: “Siempre me fascinó la tecnología”

Camila Velasco se reconoce curiosa, innovadora y profunda. También admite una gran capacidad de adaptación y cintura para hacer los cambios que requiere su vida. Alguna vez trabajó como modelo y actriz y se atrevió a un desnudo para la tapa de Playboy.

Quizás la osadía le viene de su padre, el reconocido presentador, actor y locutor Sergio Velasco Ferrero, fallecido en marzo de 2020.

Hoy, Camila está atravesada por otras pasiones. Esencialmente, la pasión por la tecnología y el trabajo. Es ingeniera industrial especializada en inteligencia artificial, tiene su propia consultora y conduce un programa de tecnología por el streaming de Perfil (TeorIA, lunes 13 hs).

“Tengo dos Camilas que viven al mismo tiempo. Desde los seis hasta los dieciocho años fui muy seria, era abanderada, mejor alumna, me tomaba todo como una adulta. Después entré a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para estudiar Ingeniería y a la par que estudiaba se dio mi salida a los medios. Siempre tuve la parte nerd y, paralelamente, me fueron surgiendo esas ganas de querer provocar un poco. En la actualidad tengo las dos partes, por suerte, vivas, porque encontré que es la mejor forma de divertirme un poco con mi vida. Me tomo el trabajo muy en serio y la provocación viene más por mi lado de influencer de tecnología y no tanto por el cuerpo”, reconoció en su charla con NOTICIAS.

Noticias: ¿Por qué decidió estudiar Ingeniería Industrial?

Camila Velasco: Me iba tan bien en el colegio que cuando tenía 15, 16 años, empecé a buscar una carrera que me desafiara. Yo quería saber cómo funcionaba el mundo. Primero quise estudiar ingeniería biogenética, porque siempre me fascinó todo lo que tuviera que ver con la fusión de la salud con la tecnología, pero esa carrera no estaba en el país todavía. Entonces, decidí estudiar Industrial porque era la más abarcativa. Fue lo mejor que pude hacer porque esta carrera me permite tener cintura para no aburrirme a lo largo de la vida. De hecho, ya fui pasando por distintas industrias.

Noticias: Además, hizo un máster en Energía en la UBA

Velasco: Sí, y estoy reescribiendo la tesis, que no había entregado todavía, porque la que había escrito no me representa tanto. Ahora estoy investigando sobre la infraestructura de la energía necesaria para la IA. Trabajé diez años en YPF, entré como pasante, y, si bien cumplí un ciclo como empleada, es una industria que me sigue fascinando.

Noticias: Hoy está especializada en inteligencia artificial.

Velasco: Sí, brindo servicios a pymes a través de mi consultora @spark 101.tech. Lo que hago es implementar inteligencia artificial para hacer mejoras de procesos.

Noticias: ¿Por qué eligió la IA?

Velasco: Siempre me fascinó la tecnología. Mucho antes de entrar en YPF ya había tenido un programa de otro nicho y después tuve un programa de tecnología. Cuando salí de la relación de dependencia, empecé a incursionar en distintos congresos de tecnología y me volví a reencontrar con mi pasión por el mundo digital. Y justo en ese momento salió el ChatGPT en forma masiva y empecé a forjar mi consultora y a comunicar.

Noticias: Hoy, además, conduce su programa “TeorIA” que sale por el streaming de Perfil.

Velasco: Sí, es un programa de divulgación, donde converso con diferentes personas sobre temas relacionados con lo tecnológico. Está bueno, son interesantes todas las charlas que se van dando porque el impacto de la tecnología es transversal a todas las industrias. Poder conversar con referentes de distintos ámbitos hace que uno tenga otra visualización del impacto, desde otro punto de vista. Son charlas súper enriquecedoras para mí.

Noticias: ¿Está todo el tiempo conectada a la tecnología o se permite desconectarse y hacer otras cosas?

Velasco: Sí, trato de buscar mis espacios para hacer actividad física, yoga, escuchar música, salir a caminar, charlar con amigos. Pero hay períodos donde me cuesta desconectar más. Todos los días tengo asombro por algo que pasa. Eso me parece súper importante para también poder divulgar. Creo que no hay peor cosa que te pueda pasar que no sentir curiosidad por lo que está pasando. Yo divulgo y asesoro clientes. Entonces, tengo que estar a la vanguardia de lo que está pasando, saber si salió una tecnología nueva, compararla con otras herramientas. Pero sí me tomo mis recreos.

Noticias: ¿Se puede considerar a la IA una revolución como en su momento fue la Revolución Industrial?

Velasco: Sí, es bastante más profundo. Está cambiando toda la matiz productiva al mismo tiempo en todas las áreas, en todos los sectores. Es muy fuerte el cambio que estamos viviendo y el que vamos a vivir. Hay que adaptarse o ejercitar la capacidad de adaptación.

Noticias: ¿Qué sucede en Argentina?

Velasco: Estamos en un porcentaje alto de inserción o de adopción de la inteligencia artificial, hasta te digo pymes, si no es de forma directa porque el empleador o el dueño del negocio quiso integrarla, es porque los colaboradores o la gente que trabaja allí ya usa IA. Se metió en nuestra vida aunque no queramos. La tenemos integrada en WhatsApp, en Meta, en Twitter, está en todos lados y todos la usamos de alguna u otra manera. Creo que lo importante para una empresa es que esa adopción sea en forma ordenada, con la seguridad que se necesita. A nivel gubernamental también venimos avanzando en la integración de IA en el Estado.

Noticias: ¿Corremos el riesgo de perder humanidad, de perdernos como personas?

Velasco: Yo soy muy fan de la Encíclica del Papa León, donde habla del rol de lo humano, cómo hacer para frenar y poner en el centro a lo humano, que no nos lleve puestos la tecnología. Puede pasar que nos lleve puestos la IA. Entonces, tenemos que elegir qué eslabón de la cadena vamos a supervisar y dónde lo humano va a generar valor. Es interesante automatizar un montón de información, pero tenemos que estar nosotros en el rol de cómo ser creativos para expandir el negocio, el rol de lo humano para decidir hacia dónde tiene que ir un negocio. Sí, corremos el riesgo de dejar todo en control de las máquinas, pero también es nuestro deber poder participar de esto. Primero superviso la información y estoy en los lugares correctos para tomar el timón del negocio y poder saber hacia dónde voy. Las sociedades cien por ciento automatizadas, que por ahora no existen porque hay humanos siempre detrás, van a tener sentido siempre y cuando beneficien a la sociedad. Las personas tenemos que tener el control y el mando.

Noticias: Pasando a temas más personales. ¿Cómo es su mundo afectivo?

Velasco: Muy lindo. Estoy de novia y estoy contenta. Él también tiene que ver con el mundo tecnológico. Lo conocí hace un par de años, pero estamos de novios desde octubre del año pasado. Somos los dos muy nerds y apasionados de la tecnología. Nos interesa bastante lo mismo y hay momentos en que nos cuesta desconectar. Al mismo tiempo, está bueno porque es otro de los temas que nos une, aparte de otros intereses en común. Además, tengo un grupo lindo de amistades. También está mi mamá, que sigue siendo muy intensa, yo la jodo porque ella es líder nata. Es muy divertida, la quiero mucho.

Noticias: ¿Con su papá tuvo una relación cercana o distante?

Velasco: Tuve una relación distante desde que era chiquita hasta los veinte. Después lo volví a ver y desde los veinte a los treinta tuve una relación muy cercana. Lo extraño, él estuvo muy mal, tuvo como tres ACV, yo lo despedí varias veces internamente, pero cuando falleció fue un shock. Murió cuando comenzó la pandemia. Pero estoy contenta de haber vivido esos diez años cerca de él, de haber disfrutado y de haberlo conocido más. A veces pienso qué me diría mi viejo con este programa que tengo ahora o cómo me encantaría compartirle determinada otra cosa. Mismo ahora que estoy conductora, digo ¿cómo no lo tengo para que me recomiende tips o para que me diga qué hacer?.

Noticias: ¿Se ve formando una familia, casada, con hijos?

Velasco: Sí, me re veo. Me parece que es el camino. Me encanta cuando uno está en pareja ir soñando con nuevos escalones en el trayecto del amor. Me parece que está bueno formar una familia. Lo tengo bastante elaborado, si se da buenísimo y si no hay otras formas de poder formar una familia. Por otro lado, estoy en un momento de mi carrera que aprecio mucho, entonces, si la maternidad viene la voy a acompañar con el trabajo. Si en algún momento llega no sería la típica que deja todo, porque no es el objetivo final de mi vida. Me encantaría que formar una familia fuera una parte de esta progresión en mi vida.

Noticias: ¿Cuál es el objetivo final de su vida?

Velasco: Las pasiones que tengo, lo profesional me llena mucho. Para mí el trabajo es identitario. Esto lo elaboré mucho y lo sigo trabajando en terapia, porque para mí el trabajo es todo. Estoy muy enganchada, el leitmotiv de mi vida es levantarme y empezar a trabajar para divulgar, para crear proyectos nuevos, para investigar nuevas tecnologías e incorporarlas a los negocios. Tengo múltiples fuentes de pasiones que tienen que ver con el trabajo.