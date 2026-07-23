Jimena Barón sobre la campaña anti argentina: "Jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio"

Jimena Barón se sumó al cruce de figuras argentinas contra la ola de comentarios anti Argentina que circuló en redes tras la final del Mundial 2026. La cantante y actriz, que había viajado a Kansas, Dallas, Atlanta y Nueva Jersey para seguir a la Selección en cada instancia del torneo, publicó una extensa serie de historias en Instagram apenas volvió al país, en las que hizo una defensa encendida de la Argentina y apuntó de manera directa contra los artistas internacionales que se sumaron a las críticas.

Barón arrancó su descargo desde un lugar más liviano, con humor sobre la tristeza post derrota, antes de ir al fondo del reclamo. Apeló incluso a la Constitución Nacional para reivindicar el espíritu de apertura del país hacia quienes quieran habitar en su suelo, y construyó un extenso relato sobre la identidad argentina: habló de un país que no solo recibe sino que abraza, que comparte salud y educación con quien lo necesite y que siempre logra levantarse con humor y solidaridad, mencionando a figuras como Diego Maradona, Lionel Messi, el Papa Francisco y René Favaloro como emblemas de esa historia compartida.

El tramo más comentado de su descargo fue el que apuntó a los artistas que, según ella, no dudan en elegir a la Argentina como plaza para sus shows aunque después la critiquen en sus redes. La cantante remarcó que muchos de esos mismos artistas necesitan del público local para llenar sus recitales y vender sus discos, en momentos en que varias figuras internacionales habían protagonizado roces con los fans argentinos.

Barón cerró su mensaje con una frase que se viralizó rápidamente y que terminó convirtiéndose en el título de su propio descargo: aseguró que "jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio", que calificó de injusta y desagradable, y remató con una declaración de amor al país y a su gente.

El posteo de Barón se dio en la misma semana en la que María Becerra protagonizó un gesto similar de reivindicación nacional. Tras entonar el Himno en la final del Mundial vestida con los colores celeste y blanco, la cantante retomó su gira por España y, ya en el escenario del BARTS Festival de Barcelona, desplegó una bandera argentina frente al público. El gesto fue interpretado como una respuesta directa al clima de hostilidad hacia el país en el exterior y sumó otra postal de orgullo nacional en medio de la controversia que rodeó a la consagración española.