Darío Jalfin: “La música es el espejo del alma”

Darío Jalfin está atravesado por la música. A los cinco años descubrió que tenía a su alcance un tesoro inigualable y desde entonces no cejó en su derrotero musical. Hoy es compositor, pianista, cantante, productor, docente y divulgador. Tiene once discos editados como solista, un alter ego llamado Dr. Música y una Comunidad Cancionera con más de 300 mil personas.

Fue director de la Licenciatura de Música Popular de la UCA y dirige el área de Creación Musical de la Academia Otro Mundo de Cris Morena. Da charlas, tiene columnas en distintas plataformas y su espectáculo “Canciones por Dentro” sigue sumando adeptos. Sus próximas fechas son el 27 de julio en Bebop Club, el 14 de agosto en Montevideo, el 21 en el Torquato Tasso, el 22 en Quinta Trabucco, el 11 de septiembre en Montevideo, el 30 en Bebop Club (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el 10 de octubre en Bajotierra (Mar del Plata).

Cuando uno quiere saber por qué es músico, por qué tanto entusiasmo, de dónde le viene tanta pasión, él sonríe y se remonta a los comienzos de su historia. “Fue una inclinación que tuve desde chico. Sin ninguna influencia muy directa en mi casa, empecé a querer que me compraran un órgano. Supongo que había visto algún órgano en algún lado. A los cinco, seis años ya empecé a estudiar con profesores, a sacar melodías naturalmente, a cantar. Me acuerdo que cantaba algunos tangos, como “El día que me quieras” o “Mi Buenos Aires querido”. Fue un camino que empezó ahí y nunca se detuvo. Siempre tuve mucha pasión por la música, por aprender, mucha curiosidad, por escuchar, por poder tocar lo que escuchaba, por poder entenderlo, analizarlo. Así también creció en paralelo mi pasión por la docencia”, asegura.

Noticias: Usted tiene un alter ego, el Dr. Música. ¿Cómo surgió?

Jalfín: Nació como un alter ego en una columna que yo hacía en el programa “No dejes para mañana” en Radio Con Vos. Allí el Dr. Música tenía la misión, que es la que llevo siempre como bandera, de intentar que los demás se den cuenta de todo lo que entienden sobre música. Si hay una disciplina que todos entendemos, si hay un ritual compartido que todos comprendemos, es la música. Yo siempre lo hago en mis charlas y actividades. Si hago un llamado musical la gente responde con las palmas a tempo, en el momento justo, puede cantar, puede afinar grupalmente, puede entender una entrada como si yo fuera un director de orquesta. El Dr. Música es como un analista que trabaja con las emociones. La música y las canciones que nos marcaron alumbran rincones de nuestro ser. Si una canción que te hace llorar o una música que te conmueve no existieran, no hay otra cosa que pueda reemplazar esas emociones que construyó la música. Entonces, el Dr. Música analiza y acompaña para que puedas entender cómo están construidas esas emociones desde lo musical. Es un viaje para entender mejor quién sos, por qué te atraviesan esas emociones de esa manera.

Noticias: El Dr. Música tiene también su consultorio.

Jalfín: Sí. El Dr. Música circuló en distintos formatos y plataformas. Hoy tengo “El Consutorio Dr. Música”, un programa que sale a través de la plataforma Chimichurri, donde entrevisto a grandes artistas, analizo su obra, sus principales influencias, las obras que considera hitos en su carrera y tratamos de descubrir cómo toda esa música que lo marcó y toda esa música que hizo conforma un poco quién es. Pasaron invitados importantes como Lito Vitale, Lito Nebbia, Emmanuel Horvilleur, entre otros.

Noticias: Entonces, ¿somos la música que escuchamos?

Jalfín: Claramente sí. La música ocupa un lugar en el cuerpo emocional de cada persona, en una cosa que habita su alma. No hay ningún otro invento que lo pueda habitar. La gama y el arco de emociones que puede generar la música sobre vos es impresionante. Yo digo que la música es como el espejo del alma.

Noticias: ¿Cuál es la música que a usted lo atraviesa?

Jalfín: Yo me dejo atravesar mucho por las cosas que voy investigando y por lo que me proponen los demás también. No tengo ningún género en especial. Desde muy chiquito me emocionaba mucho escuchando a Mozart, también escuchando a Chico Buarque, a Almendra, a Charly García, a Frank Sinatra. Estudié mucho piano clásico y después estudié mucho jazz. Empecé a componer y mis primeros discos están relacionados con el jazz contemporáneo, después apareció más la canción, pero también la música instrumental. Mi lema siempre fue poder estudiar tanto a Bach, Mozart y Beethoven y del mismo modo a Los Beatles, Spinetta, Chico Buarque o Cole Porter.

Noticias: ¿Sus canciones u obras preferidas?

Jalfín: La Sinfonía N° 5 de Mahler, el Concierto N°20 para Piano y Orquesta de Mozart tocado por Marta Argerich, la Misa en Si Menor de Bach, Stravinsky, Debussy, Ravel. En cuanto a música popular, Miles Davis, Gardel, Spinetta, la canción Quisiera Despertar de Gustavo Pena y Donde Manda Marinero de Andrés Calamaro

Noticias: ¿Cuándo una canción se convierte en un clásico?

Jalfín: Nadie sabe exactamente cómo se hace un hit, sino todas las canciones serían hit. Lo dicen incluso los que lo hicieron. Por ejemplo, Quincy Jones, que como productor logró hacer hits con Michael Jackson y con Frank Sinatra en distintas estéticas. Los que conocemos mucho de música podemos encontrarle algún hilo conductor entre “I’ve Got You Under My Skin” de Sinatra y “Billie Jean” de Jackson. Hay una forma de entender a las obras que es meterse en el diálogo de la obra consigo misma. Poder conceptualizar en qué momento fue hecha, qué estética musical tiene, qué instrumentos, cómo está concebida, cómo dialogan la música y la letra, con qué tono emocional cada cosa. Generalmente las canciones que marcaron mucho a la gente o que perduraron por generaciones tienen la magia de la alquimia. Es decir, cuando se alinean muchos elementos, que la música tiene un montón, en momentos mágicos y memorables. Uno analiza y ve que no podía haber estado construido mejor. No importa si es una cumbia, una canción pop o una obra de Beethoven.

Noticias: ¿Hay música menor?

Jalfín: No, para nada, hay música para todo, para todos los momentos, para todos los gustos, y hay música que cumple funciones. El ser humano puede tener la necesidad de bailar en una pista y esa música para nada es menor, todo lo contrario, es muy difícil de lograr y de entender por qué la gente está bailando esa canción. La música no es mayor ni menor, es el lenguaje más hermoso que inventó el ser humano para conectarse. Es un lenguaje sensible y universal del que todos participamos.

Noticias: ¿Qué le parece la inteligencia artificial aplicada a la música?

Jalfín: Todas las herramientas me parecen válidas cuando hay una intención expresiva. Lo que no se debe perder es esa intención, la guía de un humano que elige, que decide y termina construyendo una expresión. En esta época la gente consume música en un dispositivo, con su algoritmo y con fragmentos muy cortos en reels de Instagram o de TikTok. Pero los jóvenes se van viendo saturados por esto. Prefiero ser optimista y pensar que la IA y el tipo de consumo tan individual y segmentado no van a dominar a la posibilidad de poder nutrir más tus emociones.

Noticias: Cuénteme sobre “Canciones por Dentro”.

Jalfín: Es una experiencia única, distinta. Una mezcla de clase con recital, con stand up, porque mi tono es muy cercano, lúdico y muy participativo, donde la gente tiene la ocasión de conectarse con las canciones que lo marcaron y descubrir algo más de cómo están construidas esas emociones. Hay distintas versiones, la que estoy haciendo ahora se llama Selección Nacional. La gente llega y vota con un QR sus canciones favoritas entre un montón de temas. Entonces, yo hago el show a partir de las canciones que eligió la gente. Incluso, algunos se animan a cantar en el escenario. Es un ritual, es recuperar el ritual colectivo de la música.

Noticias: ¿Y la Comunidad Cancionera?

Jalfín: Es la que se armó y viralizó en mis redes sociales y en mis plataformas a partir de lo que yo hago. Hoy es una comunidad de más de 300 mil personas, sumando las distintas cuentas. Tenemos una comunidad de WhatsApp donde intercambiamos cosas, compartimos efemérides musicales, les cuento sobre el juego que hago en IG los sábados que se llama “¿Qué canción?”. Es una forma de estar más cerca y de no tener un vínculo tan efímero como el de las redes sociales.

Noticias: ¿Cuáles son los himnos argentinos?

Jalfín: Para mí, el tango “Volver”, “Inconsciente colectivo”, alguna de Fito como “11 y 6”, “Muchacha ojos de papel”. Son canciones que atraviesan las generaciones.

Noticias: ¿Joyas universales de la canción?

Jalfín: “Rapsodia Bohemia” y “Somebody to love” de Queen, “Here comes the sun”, “Something”, “Let it Be”, “Imagine”, “Hey Jude” de Los Beatles. Después, “Relaxing’ with the Miles Davis Quintet”, “Cookin’ with the Miles Davis Quintet”. Algunas de las joyas.

Noticias: ¿Qué le gustaría ser en esta historia musical?

Jalfín: Quiero ser un puente sin perder mi condición de artista, de pianista, cantante, intérprete y creador. Ser un puente movilizador de estas emociones, un líder de grupos, un conector que haga que se mantenga vivo este ritual, que es lo más precioso que tenemos como humanidad. La música es el mejor invento de la humanidad y es una necesidad desde hace cuarenta mil años, que alguien se quiera expresar y alguien se quiera conectar. Es conectarnos con nosotros y con los demás. Quiero seguir aportando siempre un granito de arena para poder mantener viva esa llama, que es un tesoro para mí.