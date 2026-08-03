José María Listorti contó cómo fue ser compañero de escuela de los Milei

José María Listorti volvió a sorprender con su costado de ex compañero de colegio de los Milei. Invitado en La Noche de Mirtha, el conductor recordó un dato poco conocido de su adolescencia: "Los padres de Javier y Karina Milei vinieron a mi viaje de egresados", contó ante la atención de todos los presentes en el ciclo de Juana Viale.

Listorti explicó que fue compañero de curso de Karina Milei en el Instituto Cardenal Copello, colegio católico de Villa Devoto, mientras que Javier cursaba un par de años más arriba en la misma institución. La cercanía con la familia, según relató, fue tal que los padres de ambos terminaron sumándose como acompañantes en el viaje de fin de secundaria del conductor.

No es la primera vez que Listorti cuenta esta historia. Ya en 2025, en Almorzando con Juana, había hecho el mismo repaso con varios detalles adicionales. En esa oportunidad reveló el apodo que le habían puesto a Javier Milei en el colegio: lo llamaban "loco Milei", en referencia al arquero Hugo "Loco" Gatti, por su estilo poco convencional atajando en el campo de deportes de la institución.

En aquella charla, Listorti también recordó que fue a la fiesta de 15 de Karina, que solía visitar la casa de la familia —ubicada frente al colegio— y que Javier bailaba imitando a Mick Jagger, subido a los parlantes. Cerró aquella nota con una broma sobre su propio lugar en la historia del Copello: dijo sentir bronca porque, hasta hace un par de años, el ex alumno más famoso del colegio era él.

El vínculo con el colegio, además, tuvo una escena real fuera de los estudios de televisión: en marzo de 2024, cuando Javier Milei ya era presidente, visitó el Cardenal Copello y Listorti se hizo presente junto a otros ex alumnos para el reencuentro.

El paso de los Milei por el poder parece haber revivido, una y otra vez, este capítulo escolar compartido, que Listorti retoma cada vez que la conversación en algún living de la tele deriva hacia el presidente y su hermana.