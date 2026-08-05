Antonela Roccuzzo se solidariza con la esposa de Cristiano Ronaldo por las críticas a su cuerpo

La histórica rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no parece tener su correlato en el plano familiar. En un contexto donde la exposición mediática suele ser implacable con las figuras públicas, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez demostraron que la empatía puede pesar más que cualquier competencia futbolística. Ante las recientes críticas que recibió la pareja del astro portugués por su aspecto físico, la rosarina decidió hacer público su apoyo.

El episodio se originó cuando Rodríguez publicó una carta en sus redes sociales para intentar frenar los constantes cuestionamientos sobre su cuerpo. “Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…”, escribió la modelo y empresaria argentina, visibilizando la presión estética a la que están sometidas las mujeres en las plataformas digitales y exigiendo un límite al llamado body shaming.

En el mismo texto, Georgina reveló que la situación la afectó momentáneamente, al punto de plantearle su inseguridad a su pareja. “Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’”, confesó. Lejos de minimizar el tema, el futbolista portugués la frenó de inmediato con un firme respaldo: “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”.

Fue frente a este sincero descargo donde Roccuzzo, quien suele mantener un cuidado perfil bajo frente a las polémicas de internet, decidió intervenir. Conocedora de lo que implica estar constantemente bajo el ojo global, la esposa de Messi reaccionó a la publicación de Rodríguez con un "corazón", un claro gesto de contención. Esta interacción no solo sorprendió a los seguidores de ambas, sino que envió un mensaje directo sobre la solidaridad femenina frente al acoso virtual.

Más allá del atractivo mediático que genera ver en sintonía a las familias de las dos máximas leyendas del fútbol contemporáneo, el cruce sirvió para visibilizar una problemática recurrente y dejar en claro una premisa básica: los cuerpos ajenos no deben ser tema de debate público.