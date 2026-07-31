Efecto El Niño: hasta cuando durará la temporada de tormentas

Los avisos sobre El Niño dejaron de hablar en potencial: el fenómeno no se está gestando, ya está ocurriendo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la fase cálida del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) está en curso, con una probabilidad del 100% de que el patrón se mantenga durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026, y con chances de continuar también en los trimestres siguientes. El dato surge del informe mensual que el organismo publica sobre los parámetros del ENOS, la herramienta de referencia que usan meteorólogos y organismos internacionales para monitorear el fenómeno.

El diagnóstico se apoya en el comportamiento del océano Pacífico ecuatorial, donde la temperatura superficial del mar registró anomalías de hasta 2,5°C por encima de lo habitual cerca de las costas sudamericanas, según los mapas elaborados a partir de datos de la NOAA. A eso se suma un debilitamiento generalizado de los vientos alisios y valores negativos en el Índice de Oscilación del Sur, señales que, en conjunto, confirman que la atmósfera ya está completamente acoplada al calentamiento marino y que no se trata de un salto térmico aislado ni pasajero.

¿Qué implica esto para la Argentina? Según los mapas históricos de anomalías que elabora el SMN para los períodos cálidos, El Niño suele traducirse en un incremento significativo de las precipitaciones sobre el Litoral y el noreste del país, además de mayores acumulados de nieve y lluvia en la franja cordillerana central y patagónica. En materia de temperaturas, se esperan registros promedio por encima de lo normal en el norte, el centro y el oeste del territorio, mientras que el sur de la Patagonia podría inclinarse hacia valores algo más fríos que lo habitual para esta época del año.

Sobre la duración, el organismo todavía no fija una fecha de cierre para la temporada: la probabilidad de permanencia roza el 100% no solo para lo que resta del invierno, sino también para los trimestres subsiguientes. Por eso, tanto el SMN como los organismos internacionales recomiendan sostener el seguimiento de los informes periódicos antes que dar por cerrado el fenómeno. Esa actualización mensual, sumada a la discusión diagnóstica que publica el Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA, será la referencia obligada para saber si El Niño se prolonga hacia la primavera y el verano, o si empieza a debilitarse antes de lo previsto.

por R.N.