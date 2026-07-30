Video: así es la película de Barreda con Machín en el rol del odontólogo

Prime Video ya adelantó las primeras imágenes de Barreda, la película que reconstruye el caso del odontólogo platense Ricardo Barreda, autor de un cuádruple femicidio en 1992. Luis Machín se pone en la piel del protagonista, en una producción que promete correr el eje de la historia: en lugar de centrarse en el asesino, busca darles voz a las mujeres que asesinó.

La película está dirigida por Daniela Goggi, quien ya había trabajado con hechos reales en El Rapto, y se estrenará el 28 de agosto en más de 240 países a través de Prime Video. Según trascendió desde la producción, el objetivo del film es alejarse de las versiones previas del caso para poner en primer plano las historias de la esposa, la suegra y las dos hijas de Barreda.

El elenco combina trayectoria y nuevas caras: Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, la esposa del odontólogo, mientras que Mercedes Morán encarna a su suegra, Elena Arreche. Maite Lanata y Margarita Páez completan el cuarteto de víctimas en la piel de Cecilia y Adriana, las hijas del matrimonio. El reparto se redondea con Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

El crimen ocurrió el 15 de noviembre de 1992 en la casa familiar de La Plata y se convirtió en uno de los hechos más resonantes de la crónica policial argentina, aunque casi siempre analizado desde la mirada del femicida. Durante su reclusión, Barreda llegó a recibir cientos de cartas de apoyo, y su figura fue utilizada comercialmente en remeras, tazas y otros productos, en una reacción social que reflejó el sesgo con el que se abordó el caso durante años.

La historia ya había sido llevada a otros formatos, como la miniserie documental Barreda, el odontólogo femicida, estrenada en septiembre de 2025, y también fue material de varios libros de no ficción sobre crímenes argentinos. Con esta nueva producción, Prime Video apuesta a una relectura del caso más de tres décadas después del crimen, con el género como eje central del relato.