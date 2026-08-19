Toto Caputo y una foto que dejó a varios helados

Hay gestos que no necesitan traducción y otros que vienen con manual. El del martes fue de los segundos. Pilar Ramírez subió a X una foto en la sucursal número 100 de Lucciano's, en Las Cañitas, junto a Luis Caputo. "Una PyME que pasó de ser un local a tener más de 100 sucursales", escribió, y contó que charlaron sobre trabas administrativas y sobre su proyecto de Libertad Comercial . El ministro de Economía estuvo cuarenta minutos en la heladería. Cuarenta minutos es mucho tiempo para un helado, es mucho tiempo para un ministro, y poco para una candidatura, pero alcanza para una foto.

Y la foto es el mensaje. Lo que arrancó el martes no es una recorrida gastronómica sino un cronograma. Karina Milei con Ramírez en el sur porteño visitando la fábrica de sillones Fontenla. Detrás vienen Diego Santilli y Alejandra Monteoliva. Antes ya habían caminado con ella Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Es decir: el Gabinete nacional completo desfilando por la Ciudad detrás de una legisladora de la que en su entorno repiten, que "no piensa en una candidatura".

El detalle es que todo esto ocurre mientras, en paralelo, se negocia un acuerdo con el PRO. Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, los embajadores de Mauricio Macri, se sentaron en la Casa Rosada con Santilli y con los Menem para intentar cerrar un acuerdo que tiene una arquitectura sencilla: el PRO acompaña a La Libertad Avanza en el plano nacional y, a cambio, el oficialismo respeta la primacía amarilla donde ya gobierna. Traducido: LLA no le pone un candidato propio a Jorge Macri en la Ciudad. La respuesta libertaria a esa reunión fue tan diplomática como transparente: "Esto no cambia nada; por ahora no hay acuerdo en la Capital".

De ahí el helado. Lo de Ramírez es un plan B en construcción a la vista de todos, una manera elegante de negociar mostrando lo que se tiene en la mano. Si el pacto se cae, LLA quiere llegar a 2027 con estructura, comunas y candidato propio. Y el vacío es real: Manuel Adorni, que en 2025 se había convertido en el aspirante natural con el 30% de los votos, quedó fuera de carrera tras la investigación por enriquecimiento ilícito y su renuncia. La cantera violeta en la Capital no es abundante. Caputo, el ministro de Economía que inauguró la heladería (acaso un gesto a la micro que tanto le reclaman que atienda), sería el abanderado.

Algunos sostienen allí que el problema no es la estrategia sino la agenda. Ramírez eligió la economía y a un ministro de buena imagen para conducirla. Habilitaciones automáticas, ventanilla única digital, silencio administrativo positivo: todo razonable, todo técnico, todo aburrido. Mientras tanto, el primo del expresidente construye desde hace dos años y medio una campaña sobre la única cosa que los porteños ponen sistemáticamente primero en las encuestas: la seguridad. Y tiene con qué. La Ciudad lleva más de 900 propiedades usurpadas restituidas, un promedio de una recuperación por día hábil y más de 400 millones de dólares devueltos a sus dueños, cinco mil manteros levantados de la avenida Avellaneda y operativos antipiquete que despejaron la calle. No por casualidad, mientras Ramírez y Caputo posaban con los cucuruchos, Jorge Macri respondía con una andanada de tuits sobre exactamente ese punto.

En una vuelta más, el proyecto de Libertad Comercial que Ramírez le presentó a Caputo tiene que aprobarse en la Legislatura porteña, donde LLA no tiene los votos y depende del PRO para acompañarla: el jede de Gabinete de Jorge Macri, Gabriel Sánchez Zinny reconoció esta semana en diálogo con Delta 90.3 que trabajan bien con Ramírez, y que hay sintonía, en un gesto que abre la puerta a un armado conjunto de cara al 20207. La política porteña tiene estas cosas: se pelea por el mismo electorado con herramientas que a veces hay que pedirle prestadas al rival.

Finalmente, el activo que LLA saca a pasear es el ministro de Economía, en un momento en el que los propios indicadores de consumo y actividad vienen mostrando deterioro. Apostar la Ciudad al buen humor económico es una apuesta a que el humor mejore antes de que haya que votar.

Queda una variante que explica por qué nadie quema las naves. En el PRO se analiza abrir la lista a una figura violeta para la vicejefatura, y entre los nombres que se barajan aparece el de Ramírez. Sería el final más porteño posible: dos años de tensión, ministros caminando barrios, tuits cruzados, y al final la foto de todos juntos en el escenario. Mientras tanto, el helado. Es agosto y hace frío, pero en la Ciudad hay gente probando sabores para ver cuál conviene ofrecer en verano.