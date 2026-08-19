Investigación histórica: el vínculo desconocido entre San Martín y Maradona

Una investigación histórica permitió reconstruir un sorprendente punto de encuentro entre José de San Martín y Diego Armando Maradona, dos figuras separadas por casi dos siglos pero centrales en el imaginario argentino. Un antepasado directo del Diez habría integrado el Ejército de los Andes durante la campaña libertadora encabezada por el general.

La historia fue reconstruida por el periodista Gabriel Michi en una nota publicada en MundoNews, a partir de la investigación genealógica realizada por Guillermo Collado Madcur y de los aportes del historiador Sergio Wischñevsky.

El protagonista de ese vínculo se llamaba Luiz Maradona. Era un hombre negro esclavizado en San Juan, de oficio violinista, que pertenecía a José Ignacio Fernández de Maradona, un poderoso comerciante que integró la Junta Grande y posteriormente fue gobernador de esa provincia. Como era habitual durante aquel período, Luiz llevaba el apellido de quien era considerado legalmente su propietario.

Cuando San Martín preparaba el ejército que debía atravesar la Cordillera, Luiz fue incorporado a las fuerzas independentistas. Para numerosos hombres sometidos a la esclavitud, ingresar al Ejército representaba además la posibilidad de conseguir la libertad una vez terminado el servicio militar. La investigación de Collado Madcur sostiene que Luiz sobrevivió a la guerra y finalmente consiguió dejar atrás su condición de esclavo.

Su historia permite también recuperar un aspecto muchas veces relegado de la gesta sanmartiniana: la fuerte presencia de afrodescendientes dentro de las tropas que protagonizaron las guerras de independencia. Wischñevsky estimó que entre el 30% y el 35% de los integrantes del Ejército de los Andes eran negros provenientes de la esclavitud, según consignó Michi.

De San Juan a Corrientes y de Corrientes a Maradona

Después de Luiz apareció una nueva rama familiar. Su hijo Juan Evangelista Maradona se radicó en Corrientes, provincia que se convertiría en un punto fundamental dentro de la genealogía del futuro campeón del mundo.

La descendencia continuó con Victorina —también mencionada como Victoria— Maradona, una lavandera que tuvo a Saturnino. Este último se casó con Lucía Vallejo y de esa unión nació Diego Maradona, "Don Diego", el padre del futbolista. Don Diego nació en la localidad correntina de Esquina y posteriormente se instaló en Buenos Aires, donde formó una familia junto a Dalma Salvadora Franco, "Doña Tota".

De esta manera, la investigación permitió establecer que las raíces paternas de Maradona incluían ascendencia africana y una conexión directa con un hombre que formó parte de las fuerzas independentistas de San Martín.

Collado Madcur llegó a esa conclusión después de reconstruir varias generaciones mediante documentos y de revisar investigaciones anteriores que vinculaban erróneamente al futbolista directamente con la poderosa familia Fernández de Maradona. Su trabajo fue presentado en un Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica realizado en Córdoba.

El dato adquirió todavía mayor fuerza simbólica porque Maradona había expresado públicamente su admiración por San Martín, aunque murió sin conocer la historia de su propio antepasado. De acuerdo con la reconstrucción publicada por Michi, la documentación obtenida durante la investigación llegó posteriormente a sus hijas Dalma y Gianinna.

Así, detrás del apellido más famoso del fútbol argentino apareció una historia que comenzó mucho antes de Villa Fiorito: la de un hombre esclavizado que atravesó el proceso independentista, obtuvo su libertad y dejó una descendencia que, varias generaciones más tarde, llegaría hasta Diego Armando Maradona.