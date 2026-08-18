Encuesta: 80,7 por ciento cree que la Argentina no es un país racista

Una amplia mayoría de los argentinos considera que el país no es racista, según un relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Giacobbe & Asociados durante la última semana de julio.

Ante la pregunta “Sobre la polémica que se armó tras el Mundial, creés que…”, el 80,7% de los encuestados respondió que la Argentina “no es un país racista”. En sentido contrario, apenas el 8,4% sostuvo que sí lo es. Otro 9,3% aseguró no tener una opinión al respecto y el 1,6% restante respondió “no sabe/no contesta”.

Los datos forman parte del Informe Público de julio de 2026 elaborado por Giacobbe, que además midió otras variables vinculadas con el clima social y político del país. El trabajo fue realizado entre el 24 y el 31 de julio, sobre una muestra de 2.500 casos en todo el territorio argentino, con un margen de error informado de +/-2%. Las consultas se hicieron a través de dispositivos móviles.

El estudio utilizó un muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel educativo, ingresos y regiones, además de contemplar las secciones electorales bonaerenses y las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. El cuestionario combinó preguntas abiertas y cerradas.

El relevamiento también exhibió un escenario social atravesado por el pesimismo económico: el 58,9% afirmó sentir que la economía está empeorando. En cambio, un 24,1% dijo que está mejorando y que ya percibe esa recuperación, mientras que otro 11,8% consideró que mejora aunque todavía no lo siente.

Al preguntar qué emoción genera el futuro de la Argentina, la palabra que apareció con mayor peso fue “esperanza”, aunque también sobresalieron términos como “incertidumbre”, “tristeza”, “preocupación”, “miedo” y “bronca”, reflejando un panorama de sensaciones contrapuestas entre los encuestados.