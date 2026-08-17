Video: el arresto de Rosamel Fierro que fue motivo de memes

Una cobertura policial terminó en blooper viral en la televisión chilena. Los conductores del noticiero, Monserrat Álvarez y Andrés Vial, no pudieron disimular la risa en plena transmisión al relatar la detención de un prófugo cuyo nombre se prestaba a un evidente doble sentido: Rosamel Fierro.

Rosamel Antonio Fierro Huenumán, de 36 años, fue detenido el lunes 10 de agosto en Carahue, región de La Araucanía, mientras circulaba junto a su pareja por el centro de la comuna. El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y el Grupo Especial de Búsqueda de Prófugos de la PDI de Temuco, que lo buscaban desde 2021.

La orden de captura se remontaba a un violento asalto ocurrido el 22 de marzo de ese año en el predio forestal Aguas Blancas: un grupo de encapuchados armados con escopetas interceptó a dos trabajadores que circulaban en una camioneta, los obligó a bajar y a arrodillarse, y disparó cerca de sus cabezas para intimidarlos antes de robarles sus pertenencias. Otros dos integrantes de la banda ya habían sido condenados por el mismo hecho.

Fuentes policiales vinculan a Fierro con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización asociada a la violencia rural en la Macrozona Sur de Chile. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, celebró la captura en sus redes sociales.

El martes, el Juzgado de Garantía de Carahue lo formalizó por robo con violencia e intimidación, daños simples y cultivo de drogas, y decretó su prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, al considerar que representaba un peligro para la sociedad y las víctimas, además de riesgo de fuga.