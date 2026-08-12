Ian Moche volvió a hablar tras meses de ataques: 'Estoy harto de la sociedad que decide mirar a otro lado'

Ian Moche, el chico platense de 12 años que se convirtió en una de las voces más visibles del reclamo por discapacidad, volvió a hablar. En un nuevo video publicado en sus redes, contó que sigue recibiendo "audios indignantes y horribles" y describió el nivel de angustia que atraviesa después de un año de exposición pública. "Este video es para contarles la angustia que siento porque nadie me acompaña y que en un año, después de tanta violencia, sigamos peor", expresó.

En el mensaje, Ian apuntó contra la dirigencia política, la Justicia, los medios y la sociedad en general por lo que consideró una falta de acompañamiento. "Parece que te tienen que matar para ser noticia. Estoy harto de la sociedad que decide mirar a otro lado, una sociedad dormida", lanzó.

El video llega después de una serie de episodios que tuvieron como protagonistas al presidente Javier Milei y a la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. En febrero, Lemoine cuestionó públicamente a Ian y a su madre, Marlene Spesso, y llegó a acusar al chico de "actuar como autista", además de dirigir fuertes expresiones contra ella. Esos dichos derivaron en una causa judicial en la que la legisladora fue citada a indagatoria.

"Mi voz y mi verdad incomoda a un gobierno entero, que salió a maltratarme, hostigarme y torturarme", afirmó Ian en el video, y cuestionó a quienes, según su mirada, hablan en nombre de la discapacidad sin acompañarlo realmente: "Veo personas hablando por nosotros y que se enarbolan con la bandera de la discapacidad: madres, diputados... que ni se acuerdan de mí".

El conflicto con Lemoine también avanzó en la Justicia. En febrero, representado por el abogado Andrés Gil Domínguez, Ian pidió ante la Cámara de Diputados que la legisladora fuera sancionada o expulsada. Después, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, avanzó una causa correccional: en mayo, Lemoine fue citada a indagatoria y un juez rechazó los planteos con los que buscó frenar el expediente.

El enfrentamiento con Milei tampoco es nuevo: durante 2025, el mandatario había publicado mensajes contra Ian en medio de sus cuestionamientos a la política de discapacidad, lo que también derivó en una disputa judicial. "A esta altura, un diputado o presidente puede hacer que cualquiera me maltrate y diga cosas irreproducibles. Son fanáticos que quieren matarnos", sostuvo el chico en su nuevo mensaje.