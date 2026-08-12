En una ciudad de Córdoba multarán a quienes tengan perros o gatos sin DNI

La Municipalidad de Villa María, en la provincia de Córdoba, puso en marcha un sistema de registro obligatorio para perros y gatos que viven en la ciudad y que popularmente comenzó a ser denominado “DNI para mascotas”. La medida fue aprobada por el Concejo Deliberante mediante una ordenanza y busca crear una identificación individual para cada animal, asociada a una persona responsable, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, facilitar la recuperación de mascotas extraviadas, ordenar la información sanitaria y reforzar las obligaciones vinculadas con la tenencia responsable.

La ordenanza fue promulgada recientemente este 12 de agosto y el municipio todavía trabaja en su reglamentación, por lo que algunos aspectos prácticos de la inscripción aún no fueron definidos de manera definitiva. El sistema alcanza tanto a perros como a gatos que estén bajo el cuidado de una persona. La información que se pretende reunir incluye datos de identificación del animal, especie, raza, fecha de nacimiento, domicilio o lugar habitual de permanencia, información sanitaria y datos de contacto del responsable. La finalidad es que el municipio pueda establecer rápidamente quién tiene a su cargo un animal cuando este se pierde, aparece en la vía pública, participa de un incidente o necesita atención sanitaria.

La funcionaria de la Dirección de Zoonosis y Salud Animal de Villa María, Valeria Suárez, explicó que el proyecto surgió de situaciones detectadas en el trabajo cotidiano y que fue elaborado con participación de distintos actores, entre ellos veterinarios, universidades y el Colegio de Veterinarios de Córdoba. La iniciativa tiene además un componente de salud pública. El registro permitirá incorporar información sobre vacunaciones, incluida la antirrábica, y castraciones, dos de las principales herramientas utilizadas por los municipios para prevenir enfermedades y controlar la reproducción no planificada.

A los medios locales, Suárez señaló que Villa María cuenta con campañas gratuitas de vacunación antirrábica y un programa permanente de castración, y explicó que disponer de información centralizada permitiría conocer mejor la situación sanitaria de los animales de la ciudad. La medida también responde a un problema concreto: los animales que se extravían y terminan en la vía pública. Según explicó la funcionaria, una mascota puede escaparse de una vivienda o quedar suelta luego de un episodio como un robo en una casa. Con un registro que permita asociar al animal con un responsable, el municipio podría identificarlo y comunicarse rápidamente con esa persona.

Uno de los aspectos particulares de la ordenanza es que no se limita a las mascotas que tienen un propietario individual. La normativa incorpora la figura del “animal comunitario”, destinada a perros y gatos que viven en espacios públicos y reciben alimentación, atención veterinaria o cuidados de una o varias personas de la comunidad. En esos casos, el sistema permite establecer quién asumirá formalmente la responsabilidad ante el municipio, aunque el animal no tenga un dueño tradicional. La incorporación de esta categoría busca adaptar la regulación a una realidad frecuente en barrios urbanos, donde determinados perros y gatos son cuidados colectivamente por vecinos, comerciantes u organizaciones.

El trámite será gratuito para los vecinos. Es decir, el “DNI” o constancia de identificación municipal no tendrá un costo de inscripción. Sin embargo, la gratuidad del registro no significa que desaparezcan las obligaciones de los responsables ni que todas las prestaciones vinculadas con la identificación sean necesariamente gratuitas. Uno de los mecanismos que se analiza para identificar físicamente a los animales es la utilización de un microchip, pero la modalidad definitiva todavía debe establecerse mediante la reglamentación. Por ese motivo, conviene diferenciar entre el registro municipal gratuito y el eventual mecanismo técnico de identificación que finalmente adopte la ciudad.

La ordenanza contempla sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones establecidas. De acuerdo con la información publicada tras la aprobación de la norma, las multas van de 100 a 1.000 unidades, equivalentes aproximadamente a entre $84.400 y $844.000, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias del caso. El régimen sancionatorio no se limita necesariamente a no registrar una mascota: también contempla conductas vinculadas con el abandono, el maltrato, la falta de condiciones adecuadas de cuidado y situaciones en las que un animal representa un riesgo en la vía pública.

Villa María no parte de cero en materia de políticas de identificación y control animal dentro de Córdoba. La ciudad de Córdoba cuenta desde 2023 con un Registro de Canes Potencialmente Peligrosos gestionado electrónicamente mediante la aplicación Huella Animal. Según información oficial de la Municipalidad de Córdoba, hasta diciembre de 2025 se habían registrado 5.701 perros potencialmente peligrosos y se habían recibido 1.864 denuncias a través de la plataforma. La Ordenanza 13.321 establece el registro obligatorio de los animales que puedan representar un riesgo para la ciudadanía y contempla diferentes criterios para determinar esa condición, entre ellos determinadas características físicas, el entrenamiento para defensa o ataque y conductas que puedan provocar lesiones graves.

A nivel provincial también existe en Córdoba una legislación específica para perros potencialmente peligrosos. La Ley 9.685 establece un régimen para su circulación y tenencia y permite crear un Registro de Perros Potencialmente Peligrosos. La norma obliga a los propietarios, tenedores o criadores a brindar información sobre la ubicación del animal, sus datos de identificación y el domicilio donde se encuentra, además de imponer requisitos de seguridad para su circulación en espacios públicos.

El sistema de Villa María es municipal y solamente tiene alcance dentro de esa ciudad. El documento tampoco reemplaza la documentación sanitaria que pueda requerirse para determinadas situaciones ni equivale al Documento Nacional de Identidad de las personas. Se trata de una herramienta administrativa de identificación y registro que permite asociar un animal con su responsable y centralizar información útil para las políticas públicas.

En Argentina, por lo tanto, Villa María representa un caso novedoso por la combinación de tres elementos: obligatoriedad, alcance general para perros y gatos y gratuidad del registro municipal. La propuesta busca pasar de una relación basada exclusivamente en la responsabilidad informal de los propietarios a un esquema donde cada animal tenga una identidad registral y una persona o referente claramente asociado. La experiencia será observada porque podría convertirse en antecedente para otras ciudades que buscan enfrentar problemas recurrentes como el abandono, los animales perdidos, la sobrepoblación, la falta de vacunación y la dificultad para determinar quién es responsable de una mascota que aparece en la vía pública.