Nuevas fotos del policía de civil que reprimió la marcha contra la Ley de Tierras

"Al Comisario Inspector Gustavo Gauna lo conocí en el juicio por el asesinato de Lucas González. El jugador de Barracas Central acribillado por una brigada por odio racial. Entonces estaba en Homicidios. Declaró contra la brigada que asesinó a Lucas. Dijo la verdad cuando había que decirla y yo mismo reconocí públicamente su conducta", posteó Gregorio Dalbón en su cuenta de X acompañado de imagen del policia identificado en la represión del jueves en la movilización contra la Ley de Tierras. Y agregó: "Aquel día vi a un buen policía. Por eso esta foto me impacta todavía más. Gustavo, de civil, armado y sosteniendo el arma en esa posición, sabés perfectamente que te parecés mucho más a aquellos policías que juzgamos por Lucas que al policía que fuiste cuando te sentaste frente al Tribunal y declaraste con la verdad. Y vos sabés mejor que nadie lo grave que significa esa comparación".



En el mismo mensaje, el abogado continuó: "La vida tiene estas vueltas. Lo que hiciste bien entonces siempre te lo voy a reconocer. Pero ningún antecedente honorable funciona como salvoconducto para el futuro. Ahora habrá que explicar esta imagen, el arma, tu intervención y todo lo ocurrido en esa manifestación. Y si existió violencia institucional, voy a denunciarla y a impulsar la investigación de cada responsabilidad hasta las últimas consecuencias jurídicas. Me conocés, Gustavo. Sabés cómo trabajo. En el juicio de Lucas estuvimos del mismo lado porque elegiste la verdad. Hoy me vas a encontrar enfrente. Y quizá lo más duro de esta foto sea justamente eso: que después de haber ayudado a juzgar la violencia institucional, hoy tengas que explicar por qué una imagen tuya recuerda tanto a quienes aquella vez ayudaste a condenar. Nos veremos donde corresponde: en la Justicia".

La marcha contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que sus críticos redujeron en la “Ley de Tierras” , terminó el jueves 6 de agosto frente al Congreso en una jornada marcada por una fuerte represión policial, gases, balas de goma, corridas, detenidos y heridos, mientras en el Senado se debatía la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La movilización había sido convocada bajo la consigna “La patria no se vende” y reunió a organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y ciudadanos independientes. El operativo de seguridad desplegó alrededor de 820 efectivos y comenzó con un Congreso completamente vallado. Con el avance de la tarde, los enfrentamientos se intensificaron en distintos puntos del perímetro, especialmente en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Solís, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

La protesta se desarrolló inicialmente de manera masiva y bajo una intensa lluvia, pero la tensión aumentó cuando algunos grupos intentaron aproximarse a las vallas instaladas alrededor del Congreso. Las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes y la protesta terminó extendiéndose por varias cuadras, con corridas hacia avenida de Mayo y otras calles del centro porteño. La Policía de la Ciudad informó inicialmente nueve detenidos, mientras que las fuerzas federales concretaron otros arrestos. El balance difundido posteriormente elevó la cifra a 12 personas detenidas, aunque algunas fuentes informaron números superiores a medida que avanzaban las horas. Infobae consignó que durante la noche la Policía de la Ciudad había detenido a siete personas más y que el total llegaba a diez en ese momento, mientras que otros reportes oficiales posteriores llevaron la cifra a doce.

En medio de esa jornada apareció una de las imágenes que posteriormente se convirtió en el centro de la polémica: la de un hombre vestido de civil, sin uniforme ni identificación visible, portando un arma larga y apuntando hacia los manifestantes. El hombre fue identificado como el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la Policía Federal Argentina. Fotografías tomadas durante el operativo lo muestran en la zona de Hipólito Yrigoyen y Solís, armado mientras avanzaba en medio del despliegue policial. La identificación de Gauna se realizó a partir de la comparación de las imágenes del operativo con registros públicos y antecedentes de su carrera dentro de la Policía Federal.

Gauna no es un policía de bajo rango. Según los antecedentes difundidos, ostenta el grado de comisario desde marzo de 2009 y en enero de 2025 fue designado responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales, una dependencia de relevancia dentro de la estructura de la Policía Federal. Previamente había ocupado funciones vinculadas con investigaciones nacionales y apareció relacionado con procedimientos y causas de alto impacto, entre ellas actuaciones vinculadas con el caso Loan y el expediente por el crimen de Lucas González. Su presencia armado y vestido de civil durante una manifestación política generó cuestionamientos precisamente por tratarse de un funcionario policial jerárquico y no de un agente operativo convencional.

La polémica se profundizó cuando comenzaron a difundirse las fotografías en las que Gauna aparece apuntando el arma hacia la zona donde se encontraban los manifestantes. El abogado Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra Monteoliva y contra Gauna, además de solicitar que se investigara la eventual responsabilidad de otros funcionarios y efectivos que pudieran haber participado del operativo. Otra presentación judicial fue realizada por la diputada Marcela Pagano. Las denuncias quedaron radicadas ante la Justicia federal y buscan determinar si existieron delitos vinculados con el uso de la fuerza y el accionar de efectivos vestidos de civil durante la protesta.

La respuesta del Gobierno se produjo a través de Monteoliva, quien intentó explicar qué tipo de arma llevaba el comisario. La ministra sostuvo que se trataba de una “escopeta de estruendo”, y afirmó que utilizaba perdigones destinados a producir ruido. La explicación provocó nuevas críticas porque las imágenes mostraban al efectivo apuntando el arma hacia los manifestantes. “Por la foto que vi, es una escopeta de ruido, con perdigones de estruendo”, sostuvo Monteoliva, en una explicación que posteriormente generó cuestionamientos públicos y pedidos de mayores precisiones sobre el protocolo utilizado y sobre las razones por las cuales un jefe policial participó de la operación sin uniforme.

La controversia no quedó limitada a las organizaciones sociales. La presencia de Gauna generó pedidos de explicaciones políticas a la ministra de Seguridad. Diputados reclamaron que Monteoliva concurriera al Congreso para explicar el operativo y, en particular, el papel desempeñado por el policía vestido de civil. La discusión se trasladó así desde la calle al ámbito institucional: mientras el oficialismo defendió el operativo y puso el foco en los actos de violencia y los daños registrados durante la protesta, sectores opositores y organismos de derechos humanos cuestionaron la utilización de armas, gases y balas de goma y, especialmente, la participación de personal policial sin identificación visible.