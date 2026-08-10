La mitad de las personas que llegan a los templos lo hacen por razones económicas, alimenticias y laborales

Cada 7 de agosto, miles de fieles se acercan a la basílica de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, para pedir "pan, trabajo y paz". Ese fenómeno, lejos de ser aislado, encuentra respaldo estadístico en el Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR), dependiente del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA).

Según el relevamiento, más de un tercio de la población argentina (35,5%) acudió durante los últimos doce meses a una iglesia o templo religioso en busca de algún tipo de ayuda o contención. El principal motivo fue el acompañamiento espiritual, seguido por la asistencia frente a problemas de salud, pero uno de los datos centrales es que el 45% de quienes concurren lo hace por necesidades materiales: ayuda económica, alimentaria o para acceder a capacitación y búsqueda de empleo.

"En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material", explicó Gabriela Irrazábal, investigadora del estudio. En la misma línea, Mariela Mosqueira señaló: "Hoy vemos que 16% del total de la población encuestada se apoya en instituciones religiosas para la resolución de problemas de base material o económica y laboral, donde la problemática se acentúa fuertemente en segmentos con menor nivel de formación".

El relevamiento detectó diferencias marcadas según la edad: las personas de 50 años o más son quienes más recurren a estos espacios, con un 45% del segmento que pidió ayuda en el último año, frente al 34% de los jóvenes de 16 a 29 años y el 27,6% de quienes tienen entre 30 y 49. Entre los adultos mayores, la búsqueda de acompañamiento espiritual (32,8%) y de asistencia por salud (16,2%) casi duplica los valores de los segmentos más jóvenes.

El nivel educativo también fue determinante: entre las personas con secundario incompleto, el 42,8% acudió a un templo en busca de ayuda -26,9% por apoyo espiritual, 14,9% por salud y 12,5% por ayuda económica o alimentaria-, mientras que entre quienes cuentan con estudios superiores el porcentaje cae al 26,6%.

Los investigadores concluyen que las instituciones religiosas siguen funcionando como redes de contención comunitaria, especialmente entre los sectores con menores recursos. El estudio se basó en una encuesta probabilística de alcance nacional realizada durante 2026 sobre 904 casos, entre población residente en Argentina de 16 años o más.