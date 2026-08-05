Lali Espósito convocó a la marcha del jueves contra la Ley de Tierras

La discusión parlamentaria sobre la reforma de la llamada Ley de Tierras volverá a ocupar el centro de la escena política este jueves 6 de agosto, cuando el Senado retome el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei luego del cuarto intermedio dispuesto semanas atrás. En paralelo con el debate legislativo, organizaciones sociales, ambientales, pueblos originarios, colectivos culturales, referentes de derechos humanos y numerosos artistas convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna de rechazar una iniciativa que, según denuncian los referentes de la oposición, implica una pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos y facilita la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

La convocatoria, que comenzó a expandirse en redes sociales durante las últimas semanas, fue ganando adhesiones de personalidades de la cultura y el espectáculo, convirtiéndose en uno de los principales focos de oposición pública al proyecto oficial. Entre las figuras de mayor repercusión que manifestaron su apoyo a la convocatoria se encuentra Lali Espósito. La cantante y actriz compartió en sus redes sociales publicaciones que llaman a participar de la movilización del jueves, acompañando mensajes que sostienen que "la tierra no se vende" y que alertan sobre la necesidad de preservar el patrimonio natural argentino. Su respaldo generó una fuerte repercusión en plataformas digitales, donde miles de usuarios replicaron las publicaciones y transformaron el tema en una de las conversaciones políticas más activas de las últimas jornadas.

La adhesión de Lali se suma a la de otros artistas, músicos, actores e influencers que también difundieron la convocatoria mediante historias, publicaciones y mensajes de apoyo, consolidando una campaña digital que trascendió el ámbito estrictamente político para instalar el debate en el mundo de la cultura y el entretenimiento. Diversas organizaciones convocantes sostienen que la participación de figuras públicas permitió amplificar el alcance de la protesta y atraer a sectores jóvenes que habitualmente no participan de movilizaciones vinculadas a debates legislativos. Entre otros referentes se pronunciaron Malena Pichot, Martín Cirio y Julia Mengolini.

La manifestación se desarrollará en la Plaza de los dos Congresos, mientras la Cámara alta intenta definir el futuro de uno de los proyectos más controvertidos del oficialismo. La iniciativa forma parte de un paquete legislativo denominado por el Gobierno "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", aunque el capítulo que mayor controversia despertó es el referido a la modificación del régimen de propiedad de las tierras rurales. Originalmente, el texto enviado por el Poder Ejecutivo proponía eliminar prácticamente todas las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, suprimiendo los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, frente a las dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado y al creciente rechazo social, el Gobierno introdujo modificaciones de último momento para intentar destrabar la aprobación de la norma.

La principal modificación incorporada por el oficialismo consiste en reemplazar la eliminación total de los límites por una flexibilización del régimen vigente. Mientras la legislación actual establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la totalidad de las tierras rurales de cada jurisdicción, el nuevo dictamen eleva ese porcentaje hasta el 25%. Permanecen además cambios orientados a flexibilizar otras restricciones consideradas por el Gobierno como obstáculos para la llegada de inversiones vinculadas al agro, la forestación, la producción de alimentos y el desarrollo de infraestructura logística. Según el Ejecutivo, el objetivo es atraer capitales internacionales capaces de generar inversiones por miles de millones de dólares, dinamizar las economías regionales y potenciar la competitividad del sector agroexportador.