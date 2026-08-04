El mapa que muestra qué argentinos están más endeudados

Un mapa interactivo elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), permite rastrear barrio por barrio y departamento por departamento cómo se distribuye la deuda de los argentinos. Según el relevamiento, la tasa de mora de las personas físicas llegó al 17,4% a nivel nacional en junio de 2026, el último dato disponible.

El trabajo, bautizado "Mapa de la Deuda" (mapadeladeuda.ar), cruza información oficial de la Central de Deudores del BCRA con datos geográficos y demográficos. Considera en mora a los atrasos que superan los 90 días, según las situaciones 3, 4 y 5 que define el propio organismo.

El primer hallazgo es la brecha generacional. Entre los menores de 35 años, la mora supera el 25% y llega hasta el 50% según el tipo de entidad acreedora. El 36% de estos deudores concentra sus compromisos en Neobancos, plataformas que, tras la desregulación financiera iniciada en 2024, llegaron a cobrar hasta 100 puntos porcentuales más de interés que la banca tradicional, además de recurrir a algoritmos de microtargeting para incidir en las decisiones de consumo de un sector con alta informalidad laboral.

También aparece una brecha por tipo de acreedor. La mora trepa al 47,8% en los Proveedores No Financieros de Crédito, como Cetrogar, Megatone y Frávega, y al 33,27% en las tarjetas no bancarias de cadenas como Carrefour, Coto y Cencosud. Los Neobancos (Brubank, Ualá, Mercado Libre, Naranja X) registran 23,34%, mientras que los bancos privados bajan a 18,61% y los públicos a 10,13%. Las compañías financieras ligadas a la industria automotriz, como Volkswagen y Rombo, tienen la mora más baja del sistema: 4,88%.

El mapa también desnuda la desigualdad territorial. A nivel provincial, La Rioja (23,9%), Santa Cruz (21,9%), San Luis (22,2%), Catamarca (21,5%) y San Juan (20,5%) encabezan el ranking de atraso, mientras que La Pampa (9%), CABA (11,7%), Entre Ríos (13,3%), Santa Fe (14,3%) y Córdoba (15%) muestran los niveles más bajos.

Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde el 81% de la población adulta tiene algún tipo de deuda, la mora ronda el 20% en los barrios del sur y baja a entre el 8% y el 10% en el norte. Un patrón similar se repite en el conurbano, donde el AMBA bonaerense llega al 25% frente a un 10%-15% en el resto de la Provincia, y en los cordones industriales de Rosario y Córdoba Capital, más castigados que el resto de Santa Fe y Córdoba.