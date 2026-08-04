Quién es Candela Arizaga, la novia de Moyano y ex de L-Gante

Facundo Moyano quedó detenido en la madrugada de este martes tras un confuso episodio con su pareja, la modelo rosarina Candela Arizaga, en un departamento del barrio porteño de Belgrano. El hecho se desató cerca de las 5 de la mañana, cuando el encargado del edificio ubicado sobre avenida del Libertador al 5400 alertó a la Policía tras ver a la pareja salir corriendo hacia la vía pública. Según el relato del portero, Nahuel Astrada, la joven habría abandonado el inmueble desnuda mientras Moyano la seguía.

Los vecinos que llamaron al 911 hablaron de una mujer corriendo sin ropa por la calle y de un ataque en curso. Efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME llegaron al lugar e interceptaron a la pareja en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. Arizaga fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Pirovano, mientras que Moyano quedó demorado y luego detenido en la Comisaría Vecinal 13A.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que el servicio recibió un pedido de auxilio y que asistieron a "una femenina de 23 años", que fue ingresada al centro asistencial porteño. El fiscal Sergio Julián Pistone, a cargo de la UFI de Lesiones y Amenazas (UFLA), ordenó la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras las diligencias iniciales realizadas en el lugar del hecho.

Sin embargo, la causa cambió de eje horas más tarde. Según trascendió, Arizaga habría desmentido durante su declaración en el hospital la existencia de un episodio de violencia física y habría explicado que el cuadro se desencadenó por un brote asociado al consumo de estupefacientes. Fuentes policiales indicaron que ambos habrían permanecido varios días bajo los efectos de drogas antes del episodio, una hipótesis que la fiscalía todavía busca confirmar con pericias.

Pasadas las 8.30, el abogado Hugo Moyano hijo, hermano de Facundo, ingresó a la seccional policial pero se negó a hacer declaraciones sobre la situación de su hermano, hijo del histórico dirigente sindical Hugo Moyano y actual titular del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).

Quién es Candela Arizaga

La joven en el centro de la escena tiene 23 años, nació en Rosario. Se dedica al modelaje y a la creación de contenido, con más de 300 mil seguidores en Instagram, donde combina publicaciones de moda, belleza y viajes, y colabora con distintas marcas del rubro. También trabajó como promotora en eventos deportivos, entre ellos competencias del Turismo Carretera durante 2023, ámbito en el que empezó a ganar visibilidad dentro del mundo del automovilismo argentino.

A comienzos de 2024, Arizaga estuvo en el centro de la escena mediática por su romance con el cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. La relación fue breve pero muy comentada, tanto por los seguidores del músico como por el ambiente del espectáculo, y la joven llegó a acompañarlo a programas de televisión, aunque siempre lejos de las cámaras. El vínculo terminó envuelto en rumores de infidelidad, luego de que trascendiera una visita de L-Gante a Wanda Nara, episodio que disparó especulaciones sobre celos cruzados entre ambas partes.

Meses después de aquella separación, en febrero de este año, la aparición de Arizaga junto a Facundo Moyano sorprendió al ambiente mediático. La pareja mantuvo un perfil relativamente bajo hasta el episodio de esta madrugada en Belgrano, que la volvió a poner en el centro de la escena, esta vez vinculada a una causa judicial en curso.

Moyano, por su parte, no es un desconocido para las páginas de espectáculos. El exdiputado del Frente Renovador tuvo relaciones mediáticas previas, entre ellas con la modelo Eva Bargiela, con quien fue fotografiado en Mar del Plata años atrás. Su perfil combina la actividad sindical y política con una exposición pública que lo acompaña desde hace más de una década, algo por lo cual lo cuestiona su propio hermano Pablo.

por R.N.