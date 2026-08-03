Elon Musk anuncia los primeros "implantes de visión" para ciegos

Elon Musk volvió a hablar del proyecto Blindsight, el implante cerebral con el que Neuralink busca devolver parte de la visión a personas ciegas, y esta vez puso una fecha concreta sobre la mesa: "En los próximos seis o doce meses, haremos nuestros primeros implantes para la visión", afirmó el empresario, y agregó que la tecnología permitiría escribir directamente al córtex visual incluso en personas completamente ciegas.

El anuncio no significa que el dispositivo ya haya sido probado en personas. Se trata de una nueva proyección sobre el arranque de los ensayos clínicos, un cronograma que la compañía viene corriendo hace varios años sin que se concrete.

Cómo funcionaría el implante

Blindsight apunta a transmitir información visual directamente a la corteza cerebral, a través de un dispositivo conectado a una cámara externa, sin pasar por el ojo ni por el nervio óptico. La meta inicial no sería restituir una visión completa, sino que la persona pueda distinguir formas, contrastes y siluetas para orientarse. Según Musk, las primeras versiones tendrían una resolución similar a la de los gráficos pixelados de las viejas consolas Atari.

En 2024, la agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) le otorgó a Blindsight la categoría de "Dispositivo Innovador", un mecanismo que agiliza la revisión regulatoria, pero que no equivale a una aprobación para uso comercial ni certifica que el producto funcione.

Pedidos de cautela desde la ciencia

Especialistas citados en medios científicos remarcaron que sumar más electrodos al implante no asegura, por sí solo, una mejor percepción visual, y que recién podrá evaluarse la eficacia real de Blindsight cuando existan resultados clínicos revisados de forma independiente.

Neuralink ya tiene otro desarrollo en marcha, Telepathy, pensado para personas con parálisis. A diferencia de Blindsight, ese implante sí llegó a colocarse en pacientes reales: el primero lo recibió en enero de 2024. Sin embargo, el rendimiento de Telepathy no permite anticipar cómo funcionará Blindsight, que apunta a un desafío neurológico completamente distinto.