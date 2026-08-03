El impacto de la bandera de Malvinas en el mundo digital

Un estudio de la consultora Novarum puso en números uno de los fenómenos comunicacionales más comentados del Mundial 2026: el efecto que tuvo en las redes y en los buscadores la bandera con la leyenda "Las Malvinas Son Argentinas", desplegada por los jugadores de la Selección tras la semifinal ante Inglaterra. Según el relevamiento, la escena habría triplicado las menciones globales sobre la cuestión y generado los picos de interés digital más altos de la última década.

El trabajo, denominado "INFORME - MALVINAS 2026", fue elaborado por Novarum, consultora de investigación y estrategia, y analiza la conversación online desatada tras el partido del 15 de julio, cuando la Selección venció 2 a 1 a Inglaterra pese a las restricciones dispuestas por la FIFA y las autoridades estadounidenses —convalidadas por el propio gobierno argentino— que prohibían la exhibición de "contenido político" dentro del estadio.

Los números del impacto

De acuerdo al estudio, las menciones globales sobre "Malvinas" durante julio habrían llegado a 3,6 millones, casi seis veces más que las registradas por el término "Falklands" (626 mil). La bandera habría disparado un incremento del 275% en las menciones en redes sociales —medido por Brandwatch— y un salto del 550% en las búsquedas de Google por sobre el promedio histórico del período 2016-2026.

El informe subraya que el interés digital por Malvinas solía concentrarse en abril, en coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra. El episodio mundialista habría alterado por primera vez ese calendario. En el Reino Unido, donde las búsquedas del tema se mantenían históricamente estables, se habría registrado un pico del 335% en las consultas por "Falklands" y una penetración inédita del término "Malvinas", con cerca de 7 mil menciones diarias en su momento más alto.

Sobre una muestra de 52 países con mayor volumen de búsquedas, 48 habrían elevado en un 180% promedio la proporción de consultas por "Malvinas" en desmedro de "Falklands" tras el episodio. Para Novarum, el caso ilustra cómo una consigna sostenida en un escenario de audiencia masiva puede modificar, en cuestión de horas, la conversación pública incluso en países donde el tema parecía saldado.