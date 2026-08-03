Juliana Awada mostró sus exclusivas vacaciones en la nieve

"Días mágicos en la Patagonia con mucha nieve y la montaña más linda que nunca", describió Juliana Awada en su cuenta de Instagram. La ex Primera Dama sumó un carrusel de imágenes de su estadía en la región más austral del país acompañada de su hija, en la que se observa con diversos retratos que el vinculo familiar afectivo entre la madre y su hija sigue estando solida, ante la separación de la empresaria con su esposo Mauricio Macri ocurrida a principios de este año.

Tras confirmar el final de una relación de más de quince años con el expresidente, la empresaria textil eligió la Patagonia como escenario para transitar una nueva etapa de su vida personal. Lejos del ritmo cotidiano de Buenos Aires y de la exposición permanente que acompañó su paso por la Casa Rosada y los años posteriores, Awada volvió a instalarse por algunos días en Villa La Angostura, uno de los destinos que desde hace años ocupa un lugar privilegiado en su vida familiar.

Rodeada por lagos, montañas y bosques, Awada mostró en sus redes sociales una rutina marcada por la tranquilidad, el deporte y el contacto con la naturaleza, en una serie de publicaciones que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores y de los medios dedicados a la actualidad social. En este caso, el ingrediente adicional es el protagonismo de su hija en la sesiones de fotos que se dieron a conocer en su instagram de más de dos millones de seguidores.

Las publicaciones mantienen la estética que caracteriza desde hace tiempo a la empresaria. A diferencia de otras figuras públicas que utilizan las redes sociales para mostrar una agenda intensa de eventos o para opinar sobre cuestiones políticas, Awada construyó una identidad digital basada en imágenes de paisajes naturales, diseño, moda, jardinería, decoración, gastronomía saludable, producción sustentable y vida al aire libre. Sus perfiles rara vez contienen definiciones sobre la actualidad política. En cambio, predominan fotografías de caminatas y escenarios naturales que acompañan reflexiones breves sobre el disfrute de las pequeñas experiencias cotidianas y el valor del tiempo compartido con familiares y amigos.

La separación entre Juliana Awada y Mauricio Macri se conoció públicamente a comienzos de enero, aunque, según trascendió desde su entorno, la decisión había sido tomada de común acuerdo algunas semanas antes, hacia fines de 2025. Después de varios días de versiones periodísticas, ambos optaron por confirmar la noticia mediante un mensaje público caracterizado por la prudencia y el respeto mutuo. Lejos de las confrontaciones habituales que suelen acompañar rupturas de alta exposición mediática, eligieron no brindar entrevistas ni ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión, limitándose a señalar que se encontraban cerrando una etapa importante de sus vidas y que necesitaban privacidad para atravesar el proceso.

La confirmación sorprendió debido a que la pareja había logrado mantener durante años un perfil particularmente reservado. Mauricio Macri y Juliana Awada comenzaron su relación en 2009, se casaron en noviembre de 2010 y al año siguiente nació Antonia, la única hija de ambos. Durante la presidencia de Macri, entre 2015 y 2019, Awada se convirtió en una de las primeras damas con mayor nivel de aceptación pública, destacándose por su bajo perfil político y por concentrar su actividad en cuestiones vinculadas con la moda, el diseño, el emprendedurismo y diferentes iniciativas sociales.

Tras la separación, distintas publicaciones señalaron que ambos mantuvieron una relación cordial y priorizaron la estabilidad familiar. De hecho, compartieron las celebraciones de Navidad y Año Nuevo junto con Antonia y con Valentina Barbier, hija mayor de Awada, imágenes que fueron difundidas por el propio Macri y que mostraron que, pese al fin del vínculo matrimonial, ambos continuaban privilegiando los espacios familiares. Esa actitud fue interpretada como una señal de que la ruptura se produjo en términos amistosos y sin conflictos públicos.

Mientras Awada eligió refugiarse temporalmente en la Patagonia, Mauricio Macri mantuvo una intensa agenda internacional vinculada, entre otros temas, al Mundial de Fútbol de 2026. El expresidente viajó a Estados Unidos, México y Canadá para presenciar distintos encuentros del torneo y participar de actividades institucionales relacionadas con la Fundación FIFA que dirige desde principios de 2020. Durante la competencia fue visto junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, además de exfutbolistas argentinos y dirigentes deportivos, asistiendo a varios partidos de la Selección Argentina y a encuentros protocolares organizados alrededor de la Copa del Mundo. En paralelo, se difundieron las imágenes del nuevo vinculo sentimental del ex presidente con la empresaria y Dolores "Lola" Teuly.

El presente de ambos parece desarrollarse por caminos diferentes. Mientras Juliana Awada profundiza un estilo de vida vinculado con la naturaleza, la sustentabilidad y la vida familiar, Mauricio Macri continúa concentrado en su actividad política en miras a las elecciones presidenciales de 2027, el vinculo institucional y deportivo con la máxima entidad del fútbol global y el flamante noviazgo con una ex compañera laboral. Más allá del futuro de cada uno, la ruptura puso fin a una de las parejas más conocidas de la política argentina de la última década, muy estimada en las redes sociales, que tanto la empresaria como el expresidente eligieron administrar ese cambio con un perfil bajo, evitando confrontaciones públicas y preservando la intimidad de su entorno familiar.

por R.N.