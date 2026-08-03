Advierten sobre un "cuento del tío" con mensajes falsos de ANSES, PAMI y el Ministerio de Salud

"Están circulando mensajes y llamadas de WhatsApp haciéndose pasar por ANSES, PAMI, el Ministerio de Salud u otros organismos. Es importante leer y compartir esta información; cuidemos nuestros datos", advirtió Graciela Ocaña en su cuenta de X. La legisladora porteña adjuntó una guía de consejos para evitar caer en estafas de estilo phishing en supuestos chats de redes sociales, en la que los delincuentes se hacen pasar por organismos estatales.

El phishing es una estafa digital que usa la suplantación de identidad para robar información personal, contraseñas o datos bancarios . Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas, entidades o bancos conocidos mediante correos, mensajes o llamadas falsas para engañar a las personas. En general, la modalidad criminal consiste en redirigir a la víctima a páginas web idénticas a las reales pero con direcciones falsas presionando para que actúe rápido sin pensar.

Según los consejos de la fundadora de Confianza Pública, los movimientos de este tipo de estafas tienen rasgos que se pueden observar y que da indicios de ser un phishing. La primera el uso de números de celulares comunes no registrado a un organismo oficial, el segundo paso es que piden clickear a un enlace, a veces solicitando ingresar el CUIT o alguna clave bancaria. También es importante saber que la mayoría de estos contactos lo hacen mostrando algún avatar gubernamental como imagen de perfil.

Ante un mensaje así, Ocaña señaló: "No clickees ningún link. No compartas códigos de verificación con nadie. Bloquea y reporta e contacto. Activar la verificación en dos pasos de Whatsapp. Escribir a mano la web oficial del organismo estatal o llamando a la línea oficial. No des tu clave o código mientras hablas por teléfono. No instalar ninguna aplicación durante la llamada. No realizar pagos con transferencia o tarjetas".

Las estafas digitales continúan consolidándose como una de las modalidades delictivas de mayor crecimiento en la Argentina durante 2026. Si bien no existe un registro nacional unificado que contabilice exclusivamente los casos de phishing, distintos relevamientos privados y estadísticas oficiales muestran que los ciberdelitos mantienen una elevada incidencia y que las estafas virtuales representan la mayor parte de las denuncias por delitos informáticos.

Uno de los indicadores más recientes surge de la Encuesta de Seguridad Digital 2026, elaborada por CertiSur junto con la consultora D'Alessio IROL. El estudio fue presentado el 9 de julio de 2026, se realizó sobre 500 usuarios adultos de Internet de todo el país y analizó las experiencias registradas durante 2025 y los primeros meses de 2026. El relevamiento concluyó que el 43% de los encuestados afirmó haber sufrido un hackeo, fraude de identidad o estafa digital, el porcentaje más alto registrado por la serie histórica del informe.

La modalidad más frecuente fue el phishing, mediante el cual delincuentes se hacen pasar por bancos, billeteras virtuales, organismos públicos o empresas para obtener claves, datos personales o dinero.En paralelo, estadísticas oficiales muestran la magnitud del fenómeno. La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos de San Juan informó que durante el primer semestre de 2026 inició 1.242 investigaciones por estafas informáticas, mientras que en Córdoba se registraron 3.816 denuncias por estafas y defraudaciones durante el primer trimestre del año, manteniendo a este delito entre los de mayor crecimiento en el país.