Polémica con Karen Reichardt por su proyecto sobre criaderos de perros

La presentación del proyecto de ley 3401-D-2026 en el Congreso de la Nación, impulsado por la diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt, ha desatado una profunda e intensa controversia en los ámbitos parlamentario, mediático y social del país. La iniciativa legislativa propone fijar presupuestos mínimos a nivel federal para la regulación, habilitación, fiscalización y control de todos los establecimientos que alberguen animales de compañía, un espectro amplio que incluye desde criaderos comerciales hasta refugios, hogares de tránsito y pensionados.

Según los argumentos expresados por la propia legisladora en diversos medios, la intención fundamental de la propuesta radica en ordenar una actividad que actualmente adolece de una fuerte dispersión normativa e informalidad regulatoria en el país, buscando combatir la proliferación de establecimientos clandestinos a través de un esquema unificado de supervisión. Para cumplir con este propósito, la norma plantea la creación obligatoria del Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC). Bajo este esquema, cualquier espacio físico destinado a la permanencia de caninos o felinos deberá formalizar su inscripción legal como requisito ineludible para su funcionamiento, debiendo además ajustarse a estrictos protocolos edilicios, sanitarios, éticos y genéticos orientados al bienestar animal.

Asimismo, el proyecto prohíbe la reproducción excesiva, la vulneración de los ciclos biológicos naturales de las hembras y el uso de la eutanasia como mecanismo de control poblacional. Adicionalmente, restringe de manera severa la comercialización de mascotas a través de las redes sociales o plataformas virtuales a menos que el establecimiento vendedor cuente con el debido registro oficial en el RNEAC. Sin embargo, el núcleo conceptual del proyecto ha encontrado una resistencia feroz por parte de un vasto colectivo de agrupaciones proteccionistas, rescatistas y profesionales de las ciencias veterinarias.

El punto más polémico y criticado de la iniciativa radica en que el texto normativo incorpora bajo un mismo marco y estándar regulatorio a dos sectores de naturaleza intrínsecamente opuesta: los criaderos comerciales de animales de raza y las organizaciones sin fines de lucro destinadas al rescate de animales en situación de vulnerabilidad o abandono. Diferentes entidades de defensa de los derechos de los animales, como la organización Proyecto Galgo Argentina, han denunciado con contundencia que regular el negocio de la cría de seres sintientes equivale a consolidar y legitimar la explotación comercial de la fauna urbana en lugar de avanzar hacia su abolición definitiva.

La controversia escaló a niveles de escándalo público, en los cuales referentes mediáticos del proteccionismo le reprocharon con vehemencia el presunto beneficio implícito que la ley otorgaría a la compraventa de mascotas, en detrimento de la adopción responsable de los millones de ejemplares que hoy carecen de un hogar. Por otra parte, las protectoras alertan sobre el peligro de desfinanciamiento y potencial clausura que sufrirían los refugios solidarios al verse asimilados legalmente a las exigencias burocráticas y edilicias de un emprendimiento privado lucrativo.

En medio de este escenario de disconformidad, una de las voces técnicas más autorizadas y de mayor impacto público que se ha alzado para cuestionar la propuesta ha sido la del reconocido médico veterinario y especialista Enrique Romero . En una serie de intervenciones televisivas y radiales de amplia repercusión, el profesional descalificó el planteo de fondo de la legisladora libertaria al considerar que carece de una correcta distinción conceptual de las problemáticas de la fauna urbana.

Al analizar los detalles de la iniciativa en un reportaje de C5N, Romero fue tajante al señalar que la diputada "está equivocadísima" debido a que "está mezclando peras con batatas" al unificar el criterio legal para ambas realidades. Con el objetivo de profundizar en la severidad del error conceptual, el experto puntualizó de forma directa que "está mezclando los refugios con los criaderos" , marcando una brecha ética y funcional insalvable entre ambos tipos de establecimientos. Asimismo, el especialista detalló la diferencia del rol de cada actor social al remarcar que "los criaderos son una actitud comercial" , mientras que, de forma enteramente opuesta, "los refugios son una actitud solidaria" .

Finalmente, el especialista aportó su mirada sobre las verdaderas necesidades estructurales de la salud pública animal, advirtiendo que los centros de rescatistas independientes "no son la solución del problema" de la superpoblación animal, sino más bien "un parche ante la falta de una política de Estado basada en la castración masiva para reducir la sobrepoblación" , concluyendo con preocupación que en la coyuntura del país "esa política de Estado hoy está freezada" .

El viernes pasado se mantuvo un duro cruce entre Reichardt y la panelista Matilda Blanco en LAM. La diputada argumentaba que el objetivo era fiscalizar y ordenar la situación de criaderos, refugios y hogares de tránsito. Por el contrario, la productora de moda —ferviente defensora de los derechos de los animales— interpretaba la medida como un intento encubierto de legalizar e incentivar el comercio de mascotas en un país con millones de perros desprotegidos en la calle.

"Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los dieciocho millones de animales", señaló Blanco . Reichardt le retrucó tratándola de "maleducada" . La asesora de moda subió la apuesta al afirmar: "Vos querés legalizar la venta de animales... Alguien que tiene criaderos, siendo vos, sos una comprada" . Al sentirse difamada por ser llamada "comerciante" y "comprada", la legisladora perdió la paciencia. Apuntó directamente contra Blanco diciéndole: "¡Callate la boca, boba, bruta, sos una bruta!" . Acto seguido, se quitó el micrófono de aire, se levantó de su silla y abandonó el estudio en vivo.

Al salir del estudio, Reichardt ratificó a la producción del programa y a través de sus canales que iniciará acciones legales y enviará una carta documento contra Blanco por calumnias e injurias, debido a que la acusó públicamente de recibir dinero de los comerciantes de mascotas. Lejos de terminar ahí, en sus redes sociales, la dirigente libertaria publicó un descargo formal defendiendo su proyecto de ley marco. Argumentó que "prohibir sin regular solo empuja a la clandestinidad e indefensión de los animales" y lamentó haber recibido agresiones en lugar de un debate democrático de ideas.