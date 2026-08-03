El biógrafo de Milei en modo racista: "El fútbol europeo se africanizó"

Nicolás Márquez, biógrafo oficial de Javier Milei, protagonizó una serie de declaraciones racistas sobre el fútbol europeo en una entrevista que subió a su propio canal de YouTube. Consultado sobre el nivel de las selecciones del continente, sostuvo: "El crecimiento europeo no es europeo, es africano". Y agregó que se trata de "un éxito trasplantado" que "no les corresponde a ellos como idiosincrasia".

Según su razonamiento, los planteles de países como Francia o Gran Bretaña dejaron de representar una identidad propia: "En los mundiales (...) ya no es lo propio: son simplemente equipos africanos", afirmó, para luego cuestionar que esos jugadores "visten camisetas europeas" sin tener, según su visión, "nada de auténtico".

El escritor apuntó en particular contra Kylian Mbappé, a quien calificó de "bocón", "soberbio", "petulante" y "maleducado". Para descalificar su nacionalidad francesa, apeló al concepto de jus sanguinis: "eso es lo que pone de manifiesto tu identidad", sostuvo, al argumentar que el origen camerunés del futbolista pesa más que su ciudadanía.

Márquez también cargó contra la inclusión de una persona afrodescendiente en una publicidad oficial del Mundial protagonizada por un hincha argentino. Definió la escena como "una provocación del wokismo tan estúpida, tan imbécil y tan ideologizada".

En contraste, elogió a la Selección Argentina por llegar a la cima "sin nacionalizar a nadie", a la que asoció con valores como la patria, Dios, la familia y el mérito.

La entrevista incluyó otras polémicas. Márquez calificó a Diego Maradona de "líder negativo", "drogadicto" y "delincuente", en contraposición con Lionel Messi. También criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien tildó de "patriotera de banderín", "sin cultura política" e "ingrata", por sus posteos nacionalistas sobre los ingleses.

Márquez es autor de varios libros sobre el Presidente, entre ellos su biografía oficial, y mantiene una fuerte presencia en redes y en su propio canal de YouTube, donde suele viralizar posiciones sobre historia y actualidad política que despiertan controversia.