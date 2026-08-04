La foto sorpresa de Shakira y Antonio de la Rúa a 15 años de su separación

La difusión de una fotografía de Shakira junto a Antonio de la Rúa volvió a colocar bajo los reflectores una de las historias sentimentales más emblemáticas y mediáticas del país de hace dos décadas. La imagen tomada durante una cena en un reconocido restaurante de República Dominicana, en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, fue compartida por el empresario George Nader que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Si bien el retrato impactó por el vinculo romántico entre los dos protagonistas, alimentando especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos después de 16 años de su separación, la realidad es bien distinta. Fuentes cercanas a la artista y al empresario argentino coincidieron en señalar que el encuentro se produjo en un contexto familiar, en el incluso se encontraba Tonino Mebarak, hermano de la vocalista pop, sin que existan indicios de una reconciliación sentimental.

La fotografía fue captada en uno de los espacios reservados para invitados especiales al finalizar el espectáculo. El hijo del ex presidente Fernando de la Rúa asistió acompañado por integrantes de su entorno familiar y saludó a Shakira en los camarines, donde también estuvieron presentes miembros del equipo artístico de la cantante. En pocas horas, las publicaciones acumularon millones de reproducciones y comentarios que recordaban la historia de amor que ambos protagonizaron durante los primeros años del nuevo milenio.

Las versiones sobre una posible reconciliación crecieron debido a que el vínculo entre ambos había permanecido prácticamente alejado de la exposición pública durante muchísimos años. A ello se sumó que la cantante atraviesa una etapa personal muy diferente tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, mientras que el empresario mantiene desde hace tiempo un perfil público considerablemente más bajo. No obstante, periodistas especializados en espectáculos de América Latina y España señalaron que ambos mantienen desde hace años una relación respetuosa y que los conflictos judiciales derivados de su ruptura quedaron definitivamente superados.

La historia entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó a fines del año 2000. La cantante ya era una de las artistas latinoamericanas de mayor proyección internacional gracias al éxito de ¿Dónde están los ladrones?, mientras que Antonio era uno de los hijos del entonces presidente argentino Fernando de la Rúa en el gobierno de la Alianza. Se conocieron durante una visita de la colombiana a Buenos Aires, en un encuentro social organizado después de uno de sus recitales. Según relataron ambos en distintas entrevistas con el paso de los años, la conexión fue inmediata y rápidamente iniciaron una relación sentimental que decidieron mantener inicialmente con absoluta reserva.

Con el lanzamiento de Laundry Service en 2001 y la explosión internacional de canciones como "Whenever, Wherever" y "Underneath Your Clothes", la relación comenzó a adquirir una enorme visibilidad. Antonio dejó progresivamente sus actividades empresariales en Argentina para acompañar a Shakira en el desarrollo de su carrera internacional y terminó convirtiéndose en una figura determinante dentro del equipo que administraba los negocios de la artista. Si bien nunca ocupó oficialmente el rol de representante exclusivo, participó activamente en la planificación de giras, contratos comerciales, acuerdos publicitarios y expansión internacional de la marca Shakira. La propia cantante reconoció en reiteradas oportunidades que Antonio había sido uno de los principales impulsores de la etapa más importante de su carrera artística.

Durante los once años que permanecieron juntos, la pareja construyó una imagen de enorme estabilidad. Compartieron residencias entre Miami, Bahamas y distintos destinos europeos; viajaron permanentemente por compromisos laborales y aparecieron juntos en entregas de premios, eventos benéficos y campañas solidarias impulsadas por la Fundación Pies Descalzos. A diferencia de otras parejas del espectáculo, mantuvieron un perfil relativamente reservado respecto de su vida privada y evitaron hablar públicamente sobre proyectos de matrimonio o hijos, aunque durante varios años circularon versiones periodísticas que aseguraban que la boda era inminente.

Uno de los momentos más significativos de esa etapa ocurrió cuando Shakira dedicó públicamente palabras de profundo agradecimiento hacia Antonio durante entrevistas y ceremonias de premiación, definiéndolo como su compañero inseparable y uno de los pilares fundamentales de su crecimiento profesional. Incluso el videoclip de "Underneath Your Clothes", estrenado en 2002, estuvo inspirado en la relación que ambos mantenían y fue interpretado durante años como una declaración pública de amor hacia el hijo del mandatario radical.

Pero la ruptura llegó en 2010, aunque fue anunciada oficialmente varios meses después. En enero de 2011 difundieron un comunicado conjunto en el que explicaban que la separación se había producido de manera amistosa tras "una decisión mutua de tomar un tiempo". Poco después trascendió que la relación sentimental había finalizado meses antes y que ambos pretendían preservar la privacidad mientras reorganizaban sus vidas personales y profesionales.

Las razones exactas del distanciamiento nunca fueron explicadas completamente por ninguno de los protagonistas. Diversos medios internacionales señalaron que el desgaste producido por los constantes viajes, las diferencias respecto del futuro de la pareja y la intensa exposición pública terminaron debilitando el vínculo. También influyó el hecho de que Shakira comenzaba una nueva etapa profesional marcada por su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde interpretó "Waka Waka (This Time for Africa)", uno de los mayores éxitos de su carrera.

Precisamente durante ese certamen conoció al entonces defensor Gerard Piqué de la Selección española. La relación entre el campeón de La Roja en Sudáfrica 2010 comenzó pocos meses después. En 2011 ambos confirmaron públicamente el romance y con el tiempo formaron una de las parejas más famosas del mundo. Fruto de esa relación nacieron sus hijos Milan, en 2013, y Sasha, en 2015. Durante más de una década compartieron su vida entre Barcelona y distintos destinos internacionales hasta que, en junio de 2022, anunciaron oficialmente su separación en medio de una enorme repercusión mediática.

Posteriormente trascendieron versiones sobre una presunta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía Martí, quien más tarde se convirtió en su pareja oficial. Aquella ruptura inspiró buena parte del repertorio más reciente de Shakira, incluyendo colaboraciones como "Monotonía", "Te Felicito", "TQG" y la exitosa Music Sessions #53 junto al productor argentino Bizarrap.

En el plano sentimental, De la Rúa inició posteriormente una relación con la ex Miss Colombia y modelo Daniela Ramos. La pareja tuvo dos hijos y durante varios años residió entre Europa y distintos destinos del Caribe vinculados a sus emprendimientos empresariales. Tras ese vínculo también mantuvo otras relaciones alejadas de la atención mediática, consolidando un perfil mucho más reservado que el que había tenido durante su noviazgo con Shakira.

Mientras tanto, Shakira continuó desarrollando una de las carreras más exitosas de la música latina. Luego de instalarse en Miami tras su separación de Piqué, la artista colombiana ha manifestado en diversas entrevistas que actualmente prioriza la crianza de sus hijos y su actividad profesional, descartando que se encuentre en una búsqueda activa de una nueva pareja. Por ese contexto, la fotografía difundida junto a Antonio de la Rúa adquirió una dimensión simbólica mucho mayor que la de un simple encuentro entre dos personas que compartieron una parte importante de sus vidas. Para millones de seguidores representó el reencuentro de una pareja que marcó una época en la música latinoamericana y cuyo final parecía haber quedado definitivamente atrás.

Sin embargo, las versiones coinciden en que el abrazo captado tras el concierto refleja la existencia de una relación cordial, madura y respetuosa entre dos personas que, pese a haber recorrido caminos muy diferentes durante los últimos casi quince años, lograron dejar atrás los conflictos personales para conservar un vínculo de afecto construido a partir de una historia que ocupó un lugar central en el espectáculo internacional durante más de una década.