Santiago Caputo versus Nicole Neumann por los criaderos de perros

El debate por la regulación de los criaderos de perros sumó un capítulo inesperado: la respuesta de una cuenta que distintos medios atribuyen al asesor presidencial Santiago Caputo contra Nicole Neumann, luego de que la modelo se pronunciara en contra de la cría comercial de mascotas.

Neumann había hablado en el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró y fue categórica: "Los criaderos no deben existir más porque las perras no son máquinas de parir, está mal". Diferenció esa postura de la que tiene sobre los refugios, a los que definió como espacios que se hacen cargo de animales abandonados por "irresponsabilidad" social, y calificó a los criaderos como un negocio que "explotan a las perras a parir y parir para sacar plata de esos cachorros". También rechazó de plano la venta online de mascotas: "Me parece un horror. No creo que la vida se regale, se adopta. No es un producto que se vende".

Sus declaraciones se dieron en medio de la polémica por el proyecto de ley 3401-D-2026 de la diputada Karen Reichardt, que propone un registro nacional para criaderos y refugios y habilita la venta por Internet de cachorros de criaderos inscriptos. La iniciativa había escalado días antes con el cruce a los gritos entre Reichardt y Matilda Blanco en LAM.

La respuesta llegó desde @TommyShelby_30, una cuenta de X bautizada en homenaje al personaje de "Peaky Blinders" y que distintos medios señalan como parte del entramado de perfiles libertarios vinculados a Santiago Caputo. El posteo citó la frase de Neumann —"Los criaderos no deberían existir más"— y la acompañó con una acotación irónica: "Procede a bebotear con su bulldog francés recién comprado de $2.500.000", en alusión a una eventual contradicción entre el discurso de la modelo y sus propias mascotas de raza.