Rosalía se sumó a los cantitos contra la Ley de Tierras: "La patria no se vende"

El idilio entre Rosalía y el público argentino sumó un nuevo capítulo de fuerte conexión. Durante su reciente presentación en el país, la estrella internacional protagonizó un momento de alto voltaje político al hacerse eco de un cántico que ya es un himno de la oposición en las calles: "La patria no se vende".

El episodio ocurrió cuando, en una de las pausas del show, la multitud comenzó a entonar la consigna. Lejos de esquivar la situación, la artista catalana reconoció el reclamo y acompañó el mensaje. Este gesto de empatía refuerza el vínculo con sus fans locales, el mismo que ella misma se encargó de sanar tiempo atrás cuando pidió disculpas públicas por los malentendidos surgidos en torno al Mundial de Qatar. En aquella oportunidad, para dar por terminada la controversia, la cantante se sinceró ante el público porteño con una declaración que selló la paz: "Argentina me guió adonde estoy". Ahora, esa sintonía volvió a quedar en evidencia, pero metiéndose de lleno en la agenda social.

El trasfondo del reclamo: la Ley de Tierras

El cántico que resonó en el estadio no es abstracto. La consigna es la principal bandera de resistencia frente a los intentos del Gobierno por derogar la Ley 26.737 (Ley de Tierras). Sancionada en 2011, esta normativa tiene como objetivo central limitar al 15% la cantidad de territorio nacional que puede estar en manos de capitales extranjeros, protegiendo además recursos estratégicos, zonas de frontera y grandes cuerpos de agua dulce.

La intención oficial de eliminar esta barrera buscaba flexibilizar el mercado inmobiliario rural para facilitar la llegada de inversiones foráneas. Sin embargo, la medida despertó un rechazo frontal de diversos sectores que argumentan que la derogación abriría la puerta a la extranjerización indiscriminada de los recursos naturales. Ante la falta de voluntades en el Senado, el Gobierno decidió postergar el tratamiento de ese capítulo.

Al sumarse al clamor de sus fans, el guiño de Rosalía deja en evidencia que la agenda política local atraviesa transversalmente la cultura pop, demostrando que en la Argentina actual ninguna figura esquiva el debate público cuando la tribuna decide alzar la voz.