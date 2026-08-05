El video de Monica Lewinsky a 28 años del "sexgate" con Bill Clinton

Casi tres décadas después del escándalo político y sexual que sacudió los cimientos de la Casa Blanca, Monica Lewinsky vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez bajo sus propias reglas. Un video reciente que se viralizó en las redes sociales la muestra radiante y aplomada en Nueva York, ofreciendo un discurso que marca un hito más en su proceso de reinvención personal.

El registro audiovisual corresponde al pasado 2 de junio de 2026, durante la quinta edición anual de los Choose Creativity Awards, un evento filantrópico organizado por la fundación Lulu & Leo Fund. Allí, la ex pasante de la Casa Blanca fue galardonada con el premio Authentic Storyteller Award (Narradora Auténtica), un reconocimiento a su capacidad para transformar el trauma y la exposición pública en un mensaje de fortaleza.

Pasaron 28 años desde aquel 1998 en el que el "Sexgate" y su vínculo con el entonces presidente Bill Clinton la convirtieron en el "paciente cero" del escarnio global en los albores de internet. A sus 24 años, Lewinsky debió enfrentar una maquinaria mediática, judicial y política que la estigmatizó y la forzó al ostracismo. Sin embargo, su presente está en las antípodas de aquella joven silenciada por el poder.

En su nueva vida, Lewinsky logró reapropiarse de su narrativa y reconstruir su imagen pública desde la resiliencia. El gran punto de inflexión ocurrió en 2014, cuando decidió romper un largo silencio con un ensayo revelador en el que sentenció sin tapujos: "Mi jefe se aprovechó de mí". A partir de esa fuerte toma de postura, regresó definitivamente al radar mediático como una feroz activista contra el ciberacoso y el bullying. Su famosa charla TED de 2015, "El precio de la vergüenza", fue el puntapié inicial de una carrera que la llevó a dar conferencias por todo el mundo y a convertirse en asesora estratégica de organizaciones que combaten el maltrato digital.

A la par de su activismo, encontró una veta exitosa y catártica en la industria audiovisual. Como productora, fue una pieza clave en Impeachment: American Crime Story, la premiada serie que relató el juicio político a Clinton pero dándole voz a la perspectiva de las mujeres involucradas. También se enfocó en producir documentales sobre la cultura de la cancelación y el juicio público.

El premio recibido este año en Nueva York no hace más que confirmar el cierre de un largo ciclo: Monica Lewinsky dejó atrás el escarnio para convertirse en la autora indiscutida de su propio guión.