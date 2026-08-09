Cuáles son los bares notables que se sumaron este año a la lista de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires sumó doce nuevos Bares Notables, reconocidos como parte de la identidad de sus barrios y de la historia porteña. El anuncio se formalizó durante un encuentro en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, donde se entregaron los diplomas correspondientes. Con estas incorporaciones, el catálogo total quedó integrado por 90 espacios distinguidos.

"Los Bares Notables guardan la historia de Buenos Aires y también la historia personal de los vecinos. Son refugios de la memoria que valoramos, son nuestros cafés de la esquina y mucho más. Los reconocemos por eso y por su valor, porque son parte de la esencia de sentirnos porteños y eso también suma a la Ciudad más linda del mundo", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los establecimientos fueron incorporados por decisión de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, organismo que evalúa las postulaciones y distingue a los espacios que se destacan por su antigüedad, su arquitectura, su relevancia cultural o su vínculo con la identidad de los barrios porteños.

"Muchos creían que estos espacios ya eran Bares Notables porque forman parte de la vida de sus barrios y son reconocidos por quienes los frecuentan. A partir de ahora, ese valor también cuenta con un reconocimiento formal que permite seguir preservando y difundiendo su historia", dijo la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

Durante el encuentro también se presentó La Ruta de los Notables, una serie documental dirigida por Samir Bitar, con producción general de Manuel Ernesto Sierra, que recorre cafés emblemáticos como La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda. La producción estuvo a cargo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), con apoyo de Mecenazgo y el auspicio de la Fundación Santander.

"Los Bares Notables expresan la esencia cultural de la Ciudad y, al mismo tiempo, la identidad particular de cada barrio. El trabajo sostenido entre el sector público, el sector privado y la sociedad permitió fortalecer este programa y convertir a estos espacios en atractivos turísticos que son visitados por sí mismos", señaló Camilo Suárez, presidente de la AHRCC.

Como parte del anuncio, también se confirmó que el próximo 24 de septiembre se realizará una nueva edición de La Noche de los Bares Notables, con propuestas especiales en distintos establecimientos de la Ciudad.

La lista de los 12 nuevos Notables:

▪️BAR CONDE: Conde 701, y Federico Lacroze, Colegiales.

▪️CAFÉ RIVAS: Estados Unidos 302, San Telmo.

▪️CONFITERÍA EL GRECO: Avenida Rivadavia 5353, Caballito.

▪️JOSEPHINA'S CAFÉ: Guido 1532, Recoleta.

▪️LA ORQUÍDEA: Avenida Corrientes 4101, Almagro

▪️LA ESCUELA: Manuela Pedraza 2803 y Vidal, Núñez.

▪️BAR PORTUARIO: Pinzón 102, La Boca.

▪️BOCA A BOCA: Avenida Benito Pérez Galdós 207, La Boca.

▪️BAR VÍA 71: Viamonte 1771, San Nicolás.

▪️LA ÓPERA: Av. Corrientes 1799, San Nicolás.

▪️CAFÉ CORTÁZAR: José A. Cabrera 3797 y Medrano, Palermo.

▪️CAFÉ PLAZA: Avenida Rivadavia 4732, Caballito