La campaña viral de los científicos argentinos para defender la ciencia

Una convocatoria bajo la consigna "Por la ciencia, la educación y la soberanía" se viralizó en las últimas horas entre investigadores y trabajadores del sistema científico argentino. La cita es este miércoles 12 de agosto, a las 16, en el Obelisco, con manifestaciones simultáneas en plazas de distintas ciudades del país.

Los organizadores impulsaron además un gesto simbólico para identificar a los manifestantes: pidieron asistir con camisetas o banderas argentinas, bajo la consigna "Ponete la camiseta en defensa de nuestra ciencia, nuestra educación y nuestra soberanía".

Detrás de la convocatoria hay un reclamo concreto por el desfinanciamiento sostenido del sector y la paralización de proyectos de investigación. Según informes sectoriales, ya se destruyeron cerca de 6.400 puestos de trabajo en el ámbito científico-tecnológico a raíz de este contexto.

Entre los principales pedidos figura una prórroga para los cerca de 400 becarios posdoctorales del CONICET cuyos contratos vencieron en julio, sin que hasta el momento se haya definido su continuidad. También reclaman mejoras salariales urgentes para todo el personal del sistema y la efectivización de los cargos que permanecen pendientes desde hace meses, es decir, el pase a planta permanente de investigadores que hoy sostienen sus tareas bajo modalidades precarias o interinas.

No es la primera vez que la comunidad científica sale a la calle en lo que va del año. Desde el sector vienen advirtiendo, con distintas marchas y pronunciamientos, sobre el impacto que tuvo la reducción presupuestaria en organismos como el propio CONICET, universidades nacionales y centros de investigación, y sobre el riesgo de fuga de talentos hacia otros países que ofrecen mejores condiciones para desarrollar proyectos científicos.

"Defender la ciencia es defender el futuro de nuestro país", remarcaron los convocantes, en una campaña que combina el reclamo gremial con una fuerte apelación a la identidad nacional en torno al desarrollo científico.