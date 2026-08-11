Juliana Awada presento su colección Awada Market

Juliana Awada volvió a colocar su perfil empresarial y creativo en el centro de la escena con el lanzamiento de AWADA Market, una nueva unidad de negocio que amplía el universo de su marca de indumentaria hacia el hogar, la decoración y el lifestyle. La propuesta fue presentada el viernes 7 de agosto en Estudio Te, en Buenos Aires, durante un encuentro al que asistieron referentes del diseño, la decoración, el lifestyle, periodistas e invitados especiales.

La propia Juliana Awada encabezó la presentación y mostró una selección que busca trasladar al ámbito doméstico la estética que durante años caracterizó a sus colecciones con materiales nobles, funcionalidad, colores naturales y objetos pensados para perdurar. La marca definió el proyecto como “una nueva propuesta de hogar y lifestyle inspirada en la simpleza de lo cotidiano”. La primera colección estará disponible desde el 13 de agosto en las tiendas oficiales de AWADA.

El concepto busca convertir la mirada personal de Awada sobre la decoración y la vida cotidiana en una nueva categoría comercial. La primera colección reúne cerámicas, textiles, accesorios y fragancias, con objetos destinados principalmente al jardín, los espacios exteriores, la mesa y distintos rituales domésticos. Entre las piezas aparecen herramientas de jardinería, regaderas, porta flores, delantales de gabardina, botas de lluvia, mantas, bolsos, platos de sitio, servilletas, jarras y sets de tazas. La línea de aromas incorpora además un concepto particularmente llamativo: productos con aroma a tomate, presente en una vela, un home spray y un jabón líquido, una elección vinculada con la huerta y el contacto con la naturaleza.

La propuesta también tiene un componente social. Para el lanzamiento, AWADA Market desarrolló una colección de piezas de cerámica junto con Fundación Los Naranjos, una organización que trabaja desde hace más de dos décadas en programas de formación para jóvenes en contextos de vulnerabilidad y en su acceso al primer empleo. El vínculo entre Awada y la fundación comenzó en 2018 y ahora se trasladó a una colaboración concreta dentro de la nueva línea. De esta manera, el emprendimiento no se limita a una extensión comercial de la marca, sino que incorpora una dimensión vinculada con el trabajo artesanal y la generación de oportunidades laborales.

Durante la presentación, Awada estuvo acompañada por Pamela Marcuzzi, vinculada al desarrollo del proyecto, y recibió a referentes del mundo del diseño, la decoración y el lifestyle. AWADA Market representa también la evolución natural de una trayectoria empresarial que comenzó mucho antes de que Juliana Awada se convirtiera en primera dama. Su relación con la industria textil está vinculada directamente con la empresa familiar fundada por sus padres, Abraham Awada y Elsa “Pomi” Baker.

La historia de la familia en el rubro se remonta a La Reinita, el emprendimiento textil creado hace aproximadamente siete décadas y que posteriormente dio origen al universo de AWADA. Juliana se incorporó activamente al negocio familiar y durante los últimos años volvió a ocupar un papel importante en el diseño de colecciones. En 2025, por ejemplo, presentó una nueva cápsula para la colección de invierno de AWADA y participó de la apertura de una fábrica familiar.

Su actividad empresarial no quedó limitada a la ropa. En 2021 presentó una colección propia de calzado y en 2022 desarrolló junto a Clementine la cápsula “CLM by Juliana”, que incluyó carteras y accesorios diseñados en colaboración con la firma. Entre las piezas más reconocidas estuvo una cartera tote de cuero concebida a partir de su estética personal, además de otros modelos como bandoleras. La experiencia fue parte de una estrategia que convirtió el nombre de Juliana Awada en una marca asociada no solamente a la indumentaria sino también a los accesorios y al diseño.

La nueva apuesta por el hogar aparece, por lo tanto, como una ampliación de ese recorrido queya había construido una identidad alrededor del lino, el algodón, la lana y el cuero; ahora AWADA Market traslada esa lógica a la cerámica, el vidrio, la madera, el papel y las fibras naturales. En ese sentido, el proyecto intenta convertir el gusto personal de Awada en un universo de consumo más amplio.

El lanzamiento también se produce en un momento particular de su vida personal. En enero de este año se confirmó la separación de Mauricio Macri después de 15 años de relación. La decisión fue tomada de común acuerdo antes de las fiestas de fin de año y ambos decidieron preservar el vínculo familiar. La propia Awada pidió públicamente tiempo y privacidad para atravesar esa etapa. “Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado, estamos cerrando una etapa”, escribió en sus redes sociales al referirse a la ruptura.

Después de la separación, Awada mostró una vida centrada fundamentalmente en sus hijas, su familia, los viajes, la naturaleza y sus actividades vinculadas con la moda y el diseño. Durante las primeras semanas de 2026 compartió imágenes de vacaciones familiares en la Patagonia y comenzó a aparecer públicamente con mayor autonomía respecto de Macri. La ruptura no significó un alejamiento de su actividad profesional; por el contrario, su agenda continuó vinculada con AWADA, las colecciones cápsula y nuevos proyectos relacionados con el diseño.