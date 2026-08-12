Condenaron a una docente que les cobraba a sus alumnas para aprobarlas

Una docente de Corrientes fue condenada a tres años de prisión en suspenso por exigirles dinero a sus alumnas a cambio de aprobar materias. La Justicia comprobó dos hechos ocurridos durante el ciclo lectivo 2025 y también dispuso su inhabilitación para ejercer el cargo.

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, quien homologó un juicio abreviado pleno contra una profesora interina de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini. La mujer fue considerada culpable de los delitos de abuso de autoridad y concusión.

Según determinó la investigación, entre junio y julio de 2025 la docente le exigió $100.000 a una alumna para aprobarla sin asistir a clases. Después de recibir un primer pago de $30.000, le envió mensajes por WhatsApp en los que le advirtió que no aprobaría si no completaba el monto reclamado.

En un segundo episodio, ocurrido en abril del mismo año, la profesora le pidió $150.000 a otra estudiante bajo la amenaza de reprobarla. En esa oportunidad, el pago llegó a concretarse mediante una transferencia realizada a través de Mercado Pago.

La causa reunió audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, testimonios e informes sociales, además de actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de Educación provincial. Ese material permitió acreditar las maniobras atribuidas a la docente.

Además de la pena de prisión en suspenso, la Justicia le impuso tres años de inhabilitación profesional, una multa de $360.000 y el pago de una reparación económica total de $480.000, dividida en $240.000 para cada una de las alumnas afectadas.

Durante los próximos tres años también deberá fijar residencia, tendrá prohibido ejercer la docencia en Colonia Carlos Pellegrini y no podrá acercarse a menos de 100 metros de las denunciantes ni realizar actos de hostigamiento contra ellas.