Polémica por las tasas de interés de Mercado Libre de hasta 1375 por ciento

"Esto dice Clarín sobre los préstamos de Mercado Pago, para los que decían que era mentira que la tasa máxima es 1375%. Usura total", posteó Pablo Duggan en su cuenta de X. El periodista compartió un fragmento de la nota publicada por el diario sobre el escándalo que rodea a la empresa de Marcos Galperín por los prestamos del billetera virtual y la morosidad de los deudores.

La polémica por las tasas de interés que pueden alcanzar los créditos ofrecidos a través de Mercado Pago volvió a poner bajo la lupa el costo del financiamiento para los consumidores argentinos, en un momento en que el endeudamiento de los hogares y la morosidad de las familias se encuentran en niveles elevados. El dato que generó mayor repercusión es el de un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) que puede llegar a aproximadamente 1.375,9% en determinados préstamos y perfiles de clientes. Se trata del costo financiero total anualizado de determinadas operaciones, que incorpora distintos componentes y depende del perfil crediticio, el monto y las condiciones particulares del préstamo.

La controversia adquirió especial dimensión porque ese porcentaje aparece en un mercado donde millones de argentinos utilizan billeteras virtuales y plataformas digitales para financiar consumos cotidianos. Mercado Pago, la plataforma financiera de Mercado Libre, ofrece préstamos personales y líneas de crédito directamente desde su aplicación, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria. La propia compañía establece en sus condiciones que cada préstamo tiene una Tasa Nominal Anual (TNA), una Tasa Efectiva Anual (TEA) y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), que deben figurar en las condiciones particulares que recibe el usuario antes de aceptar la operación.

El número de 1.375,9% corresponde precisamente al CFTEA máximo que fue identificado en determinadas operaciones de Mercado Pago. Un análisis publicado por iProfesional/ iProUP citó al economista Alejandro Sangiorgio, especialista en finanzas, quien explicó que un préstamo personal de la plataforma puede presentar una TNA de hasta 249%, una TEA de hasta 863% y un CFTEA que llega a 1.375,9%. La diferencia entre esos tres indicadores es fundamental para comprender por qué aparece un porcentaje tan elevado.

La TNA es la tasa nominal que se utiliza como referencia para calcular los intereses, pero no representa necesariamente el costo final que tendrá el crédito para el consumidor. La TEA incorpora el efecto de la capitalización de los intereses y permite observar cuánto representaría la tasa en un período anual bajo determinadas condiciones. El CFTEA, en cambio, busca reflejar el costo integral del financiamiento, incluyendo intereses y otros conceptos asociados a la operación. La propia documentación de Mercado Pago establece que el CFTEA debe ser informado en las condiciones particulares de cada préstamo.

La diferencia demuestra que no existe una única tasa para todos los usuarios. El costo depende del producto contratado y de las condiciones particulares que Mercado Pago determine para cada persona. La compañía explica que sus préstamos están sujetos a evaluación de riesgo y que el usuario conoce el importe de las cuotas antes de confirmar la operación. En el caso de las cuotas sin tarjeta, además, las cuotas son fijas y mensuales.

La discusión se vuelve especialmente relevante por el perfil de quienes recurren a este tipo de financiamiento. Las billeteras digitales ampliaron el acceso al crédito hacia personas que muchas veces tienen dificultades para obtener un préstamo bancario tradicional, entre ellas trabajadores informales o consumidores con un historial crediticio limitado. Esa mayor accesibilidad constituye uno de los principales atractivos del sistema, pero también puede generar un problema cuando el usuario toma un crédito para cubrir gastos corrientes y luego necesita otro préstamo para cancelar la deuda anterior.

Ese fenómeno aparece asociado al crecimiento de la morosidad. Según datos citados recientemente por iProUP, el sistema no bancario tenía alrededor de $13,84 billones prestados y más de $3,3 billones presentaban problemas de cobro. La proporción de créditos considerados irrecuperables, aquellos con más de un año de atraso, habría pasado del 2,7% en diciembre de 2024 al 8% en enero de 2026. Por supuesto, el problema no es exclusivo de Mercado Pago. La morosidad también se extendió entre bancos, tarjetas de crédito, financieras y otras billeteras virtuales. La discusión sobre las tasas de las fintech forma parte así de un fenómeno más amplio: la utilización creciente del crédito para sostener el consumo en hogares cuyos ingresos no siempre alcanzan para afrontar los gastos mensuales.