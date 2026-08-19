Un nene fue al jardín de infantes con 71 dosis de cocaína en Córdoba

Un insólito y preocupante episodio ocurrido en la ciudad de Córdoba quedó bajo investigación judicial luego de que un niño de apenas dos años llegara a un Centro de Cuidado Infantil del barrio Ampliación Cabildo con un monedero que contenía 71 envoltorios de cocaína. El hallazgo se produjo durante la jornada del martes y terminó con la detención de la madre del menor, una joven de 21 años, después de que regresara al establecimiento y reclamara que le devolvieran el objeto en el que se encontraba la droga.

El episodio ocurrió alrededor de las 12.30, cuando la mujer llegó al establecimiento para dejar a sus dos hijos, un niño de dos años y una niña de tres. El pequeño quedó en la denominada Sala Naranja y su hermana en la Sala Verde. Según la reconstrucción difundida a partir de fuentes policiales y judiciales, la madre se retiró después de dejar a los menores y fue entonces cuando una docente advirtió una situación que inicialmente parecía completamente habitual.

La maestra le quitó al niño la mochila y la campera para que pudiera acomodarse y sentarse sobre la alfombra destinada a los juegos. En ese momento observó que el pequeño manipulaba un monedero de color rosa e intentaba abrirlo. La docente tomó el objeto para evitar que el niño continuara jugando con él y, al revisar su interior, encontró numerosos pequeños envoltorios transparentes que contenían una sustancia blanca. Ante la sospecha de que se tratara de un estupefaciente, el personal del establecimiento decidió preservar el elemento y dar aviso inmediatamente a las autoridades.

La Policía de Córdoba recibió el llamado y se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Los efectivos realizaron pruebas de campo sobre la sustancia encontrada y confirmaron que se trataba de cocaína. En total fueron contabilizados 71 envoltorios, aparentemente fraccionados en dosis individuales y listos para su comercialización, según las primeras informaciones difundidas sobre el procedimiento. La sustancia y el monedero quedaron secuestrados como elementos de interés para la investigación.

La situación tomó un giro decisivo cuando la madre regresó al jardín para buscar a su hijo. Al ser informada por las docentes de lo ocurrido, habría reclamado que le entregaran nuevamente el monedero. El personal del establecimiento se negó a devolvérselo y mantuvo el objeto bajo resguardo hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con los reportes publicados sobre el procedimiento, la mujer habría manifestado que el contenido del monedero era aquello “con lo que sustentaba a sus hijos menores”.

Según la reconstrucción difundida por medios cordobeses, la mujer se retiró inicialmente con el niño, pero regresó poco después acompañada por su propia madre para retirar a la hija de tres años, que permanecía en otra sala. Para ese momento, los efectivos policiales ya se encontraban en el establecimiento y las docentes señalaron a la joven como la persona que había reclamado el monedero. Fue entonces cuando se concretó su aprehensión.

La investigación quedó en manos de la Unidad Judicial de Lucha contra el Narcotráfico y la mujer quedó a disposición de la Justicia en una causa vinculada con la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer públicamente cuál era el origen de la cocaína ni si la joven formaba parte de una estructura dedicada a la comercialización de drogas. Tampoco se informó que el niño hubiera consumido la sustancia.

El caso también activó los mecanismos de protección para los dos menores. Luego de la detención de la madre, los niños quedaron al cuidado de su abuela, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento. La situación de ambos menores deberá ser evaluada por los organismos correspondientes, especialmente teniendo en cuenta que uno de ellos, con apenas dos años, estuvo en contacto con un elemento que contenía una importante cantidad de droga fraccionada.