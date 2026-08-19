Chiqui Tapia: "Pedir disculpas no es un favor. Es una obligación"

El presidente de la AFA publicó una nueva carta abierta a treinta días de la caída ante España por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el 19 de julio, y el tono cambió por completo respecto de la anterior. "Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado", arranca el texto. Y sigue con el reproche central: "Ninguno salió a decir: nos equivocamos. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo".

El dirigente no nombra a nadie. Habla de quienes "pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba", de quienes "señalaron a jugadores que estaban dejando la vida" y de los que, una vez que "el tiempo demuestra que todo era humo", eligen esconderse. El pasaje más duro es una interpelación personal: "¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad?". Y una definición que funciona como título: "Pedir disculpas no es un favor. Es una obligación".

¿De qué habla?. En las horas posteriores a la final se multiplicaron en X, TikTok y YouTube las publicaciones que sostenían que el equipo de Lionel Scaloni "tenía prohibido ganar". Aseguraban que la FIFA había forzado el resultado, que la derrota era un castigo por la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" exhibida tras el partido con Inglaterra, que los familiares de los futbolistas habían recibido amenazas, que hubo lesiones simuladas para favorecer apostadores y que Gianni Infantino había pactado el título con la UEFA. El combustible más viral fue el video de la arenga de Lionel Messi en el túnel, donde dice "olvídense de todo", leído por miles de usuarios como confesión.

El propio Scaloni había desactivado todo con una frase: "Perdimos porque ellos jugaron mejor, está bueno reconocerlo". No alcanzó. Hay, sin embargo, un dato que la carta no menciona y que explica por qué algunas de esas versiones prendieron tan rápido. Una de las teorías más difundidas involucraba al propio Tapia: sostenía que el FBI había intentado detenerlo en el estadio. La AFA salió a desmentir que la Justicia estadounidense hubiera incautado teléfonos de sus dirigentes, mientras en la Argentina la Justicia confirmaba los procesamientos de Tapia y de Pablo Toviggino por evasión impositiva.

El que exige hacerse cargo es el mismo dirigente cuya situación personal alimentó buena parte de la sospecha. La primera carta, del 23 de julio, había pedido no dejarse llevar "por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar". Aquella buscaba contener. Esta busca cobrar.

por M.S.