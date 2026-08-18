Nueva muestra en Espacio Peces: Presentarse, cuerpo, imagen y representación

Del 20 al 23 de agosto, Espacio Peces (Santa Elena 442, Barracas), exhibe Presentarse: cuerpo, imagen y representación, la segunda edición de Poéticas del Encuentro, ciclo de prácticas artísticas expandidas creado y curado por Sonia González. La exposición reúne a doce artistas y se despliega, más allá de las salas, a través de performances, acciones, gastronomía e intervenciones en el espacio público.

Poéticas del Encuentro nació de una conversación entre Rosario Cárdenas, directora de Peces, y Sonia González: ¿qué podía suceder si una galería no fuera solamente un lugar donde se exhiben obras, sino un espacio capaz de producir relaciones entre artistas, públicos, prácticas y territorio? De esa pregunta surgió un proyecto que entiende cada exposición como una posibilidad de encuentro y que busca, además, construir vínculos con la trama cultural de Barracas.

En esta segunda edición, Presentarse propone pensar qué ocurre cuando alguien aparece ante otro: el cuerpo que se muestra, la imagen que construye identidad, la representación que transforma a una persona en personaje y la mirada que se produce entre unos y otros. El erotismo atraviesa muchas de las obras, no como un tema único, sino como una forma particularmente intensa de poner el cuerpo en relación.

La muestra está organizada como un recorrido en el que las obras producen distintas constelaciones. En la Sala 1, la figura, el personaje, la memoria y la construcción de imaginarios reúnen obras de Marcos López, Julio Lavallén, Daniel Santoro, Magdalena Jitrik, Alejandra Fenochio y Lux Lindner. En El Pandenauta, Fenochio vuelve sobre el cuerpo protegido y aislado durante la pandemia: una imagen que hoy permite pensar cuánto cambiaron nuestras formas de circular, vincularnos y estar presentes. Santoro convierte la iconografía política en mito e imaginario; Lindner construye figuras atravesadas por la historia, la ficción y las identidades que inventamos.

En la Sala 2, el cuerpo adquiere una dimensión más física y material. Nicola Costantino, Tomás Espina, Fernando Coco Bedoya, Santiago Erausquin y Lulú Jankilevich ponen en juego el deseo, la piel, la huella, la transformación y distintas formas de intervenir sobre el cuerpo o su representación. En las obras de Costantino y Espina, por ejemplo, la materia conserva una historia: piel, fuego, pólvora y huella convierten el procedimiento artístico en una forma de memoria.

El recorrido continúa hacia otros espacios de Peces. Martín Castillo Morales transforma el baño en un Cuarto de Revelado, haciendo de un lugar cotidiano e íntimo un dispositivo fotográfico donde aparecen exposición, deseo, mirada, voyeurismo, juego y transgresión. La cocina se activa con Merde Bar, experiencia gastronómica y performática de Julio Lavallén junto a François Kah. Y Konzept Studio, la mueblería vintage ubicada detrás de la galería, se incorpora como espacio asociado, expandiendo la exposición hacia otra forma de relación entre arte, objetos, usos y vida cotidiana.

Esta expansión responde también a una voluntad de Peces de vincular el arte con el territorio y contribuir a la valorización cultural de Barracas, reconociendo una trama de artistas, espacios, proyectos y comunidades que ya producen cultura en el barrio. La articulación con el Circuito Cultural Barracas y con Konzept forma parte de esa búsqueda: no pensar la galería como un espacio aislado, sino como un nodo dentro de un territorio cultural más amplio.

El sábado 22 de agosto, esa lógica alcanzará su máxima intensidad cuando Libertad & Buen Gusto presente una edición HAPPENING que comenzará en el espacio público y se desplazará hacia el interior de Peces, poniendo en contacto a veinte performers con las obras de la exposición. El Circuito Cultural Barracas también modificará su recorrido habitual para producir un encuentro con la muestra. No se trata solamente de sumar actividades a una exposición: son acciones pensadas para poner los cuerpos en movimiento y generar las condiciones para que algo ocurra entre ellos.

En ese sentido, Presentarse no propone una lectura cerrada. La exposición funciona como una constelación que se activa con cada recorrido: las obras se relacionan entre sí, con la arquitectura, con el barrio y con quienes las visitan. El visitante no es un espectador pasivo, sino un interlocutor que participa desde una mirada activa, corporal e interpretativa.

Porque Presentarse, en definitiva, no es solamente mostrarse. Es poner el cuerpo, aceptar la mirada del otro y entrar en relación. Y allí es donde Poéticas del Encuentro convierte el encuentro mismo en una práctica artística.

Presentarse: cuerpo, imagen y representación

Segunda edición de Poéticas del Encuentro

20 al 23 de agosto de 2026

Espacio Peces — Santa Elena 442, Barracas, Buenos Aires

Curaduría: Sonia González

Artistas: Fernando Coco Bedoya, Martín Castillo Morales, Nicola Costantino, Tomás Espina, Santiago Erausquin, Alejandra Fenochio, Lulú Jankilevich, Magdalena Jitrik, Julio Lavallén, Lux Lindner, Marcos López y Daniel Santoro.

Activaciones: Libertad & Buen Gusto — edición HAPPENING, sábado 22/8; Merde Bar de Julio Lavallén con François Kah; intervención escénica con el Circuito Cultural Barracas.

Espacio asociado: Konzept Studio.