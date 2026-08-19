Tomás Rebord sobre la última aparición de Milei: "Se escapó del Borda"

Tomás Rebord volvió a apuntar contra Javier Milei y esta vez lo hizo a partir de las imágenes de la última aparición pública del Presidente. Mientras observaba al mandatario caminar junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el conductor lanzó una serie de burlas sobre su aspecto y sus movimientos que culminaron con una frase contundente: "Se escapó del Borda".

La escena correspondía al acto por el 176° aniversario de la muerte del general José de San Martín, realizado en la Plaza San Martín. Allí, Milei reapareció públicamente luego de varios días de baja exposición y compartió la actividad con funcionarios nacionales y porteños.

Al ver caminar juntos al Presidente y al jefe de Gobierno, Rebord comenzó con una comparación humorística. "Son realmente dos villanos de Batman, pero de las de Adam West. Es el Pingüino y el otro... abajo del saco hay dos enanos", disparó.

Luego centró sus comentarios en la postura corporal de Milei. "¿Qué hace Milei con los brazos? No se sabe, nunca... nunca se sabe", señaló. Y enseguida agregó: "¿Pero qué es esta persona, boludo? Javier Milei es impresionante, ¿eh?".

Rebord continuó mientras las imágenes mostraban al mandatario avanzando junto a Jorge Macri. "Míralo, con todo el pelo loco, desbaratado, incómodo, medio abstraído. Nuestro presidente es impresionante, boludo", sostuvo antes de lanzar la frase que rápidamente llamó la atención: "Se escapó del Borda".

"Lo ves ahí y no... está incómodo y extraño", completó el conductor.

La aparición de Milei también tuvo también una lectura política y se produjo en un contexto de reacomodamiento entre el oficialismo nacional y el PRO. El Presidente fue recibido por Jorge Macri con un abrazo y ambos participaron juntos de la ceremonia, una postal que buscó mostrar sintonía institucional y política, en una nueva señal de acercamiento entre La Libertad Avanza y el macrismo después de los cruces que atravesaron la relación entre ambos espacios.

Durante el acto, que duró menos de media hora y reunió a buena parte del Gabinete nacional, Milei encabezó la colocación de una ofrenda floral y pronunció un breve discurso en el que habló de los "enemigos internos y externos" de la libertad. También reconoció la necesidad de que los resultados de la política económica se traduzcan en mejoras concretas para la población.

Pero para Rebord, la imagen que quedó fue otra: la particular caminata de Milei junto a Macri, que convirtió en material para una de sus habituales intervenciones humorísticas y políticas.