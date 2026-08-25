La encuesta que muestra cabeza a cabeza a Milei y Kicillof para 2027

La carrera presidencial de cara al 2027 comenzó a ofrecer uno de sus primeros escenarios de máxima paridad. Una encuesta nacional de la consultora Proyección, dirigida por el analista político Manuel Zunino, reveló un inédito empate técnico entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof en un eventual balotaje. El estudio mostró que ambos dirigentes concentran exactamente el mismo nivel de intención de voto para una segunda vuelta presidencial, un resultado que contrasta con otros sondeos que todavía ubican al oficialismo en ventaja y que alimentó el debate sobre el posible escenario electoral de los próximos comicios nacionales.

El trabajo de Proyección fue realizado entre el 1 y el 10 de julio de 2026 sobre una muestra nacional de 1.817 casos efectivos, relevados en las 24 jurisdicciones del país. La consultora informó que la investigación utilizó una metodología de encuestas presenciales y digitales, con un diseño muestral estratificado y ponderado por sexo, edad, región geográfica y nivel socioeconómico, buscando reproducir la composición del electorado argentino. El estudio posee un nivel de confianza del 95% y un margen de error estadístico de ±2,3 puntos porcentuales, uno de los márgenes más bajos entre las encuestas nacionales difundidas durante el año debido al tamaño de la muestra.

La principal conclusión del informe apareció al medir un escenario de segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof. Ante la pregunta sobre a quién votarían si el balotaje presidencial se celebrara hoy, ambos dirigentes obtuvieron 39,9% de intención de voto, configurando un empate absoluto. La consultora definió ese resultado como un empate técnico porque la diferencia entre ambos es inexistente y se encuentra completamente dentro del margen de error de la medición. El dato adquiere mayor relevancia porque se trata de la primera encuesta nacional publicada durante 2026 que muestra una paridad total entre el Presidente y el principal dirigente del peronismo.

El escenario de balotaje incorpora además dos segmentos decisivos para cualquier elección presidencial. El estudio registra 13,7% de voto en blanco o impugnado y 6,5% de indecisos, lo que significa que más de uno de cada cinco electores todavía no se inclina por ninguno de los dos candidatos. Para Proyección, ese universo constituye el espacio donde se definirá una eventual segunda vuelta presidencial y representa el principal desafío tanto para La Libertad Avanza como para el peronismo.

La encuesta también midió un escenario de primera vuelta por candidatos y volvió a mostrar una competencia extremadamente ajustada. Milei aparece primero con 33,7% de intención de voto, mientras Kicillof obtiene 32,1%. La diferencia de apenas 1,6 puntos porcentuales vuelve a ubicarse dentro del margen de error del estudio, razón por la cual la consultora sostiene que ninguno de los dos dirigentes puede ser considerado estadísticamente ganador en ese escenario. Más atrás aparecen la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman con 6,9% y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro con 3,7%, mientras el resto de los candidatos registra niveles inferiores. El informe agrega que existe 13,5% de voto en blanco y 10% de personas que respondieron "no sabe", lo que evidencia un electorado todavía abierto y con un alto nivel de indefinición.

Cuando la consulta se traslada a los espacios políticos y no a los nombres propios, la paridad vuelve a repetirse. La Libertad Avanza alcanza 34,8% de intención de voto, mientras la alternativa identificada como Fuerza Patria, peronismo o kirchnerismo obtiene 33,7%. La diferencia es de apenas 1,1 punto, nuevamente inferior al margen de error de ±2,3 puntos, por lo que Proyección vuelve a hablar de un empate técnico entre ambos bloques políticos. Detrás aparecen el PRO con 7,4%, el Frente de Izquierda con 4,3% y Provincias Unidas con 2,1%, mientras un 17,1% afirma que votaría en blanco o impugnaría el sufragio.

El informe sostiene que la principal novedad política no es solamente la igualdad entre Milei y Kicillof, sino la consolidación de una competencia prácticamente bipartidista entre La Libertad Avanza y el peronismo, con el resto de las fuerzas políticas muy lejos de disputar el liderazgo nacional. Según la consultora, el escenario proyectado para 2027 aparece dominado por dos figuras que concentran la mayor parte del voto positivo, pero también del voto rechazo.

Además de la intención de voto, Proyección dedicó buena parte de su estudio a medir el clima económico y social del país. El dato más contundente indica que el 49,1% de los argentinos identifica los bajos ingresos personales y familiares como el principal problema que enfrenta actualmente. El salario y el poder adquisitivo desplazan así a la inflación como principal preocupación de la ciudadanía. La encuesta concluye que el ajuste económico implementado por el Gobierno nacional tiene un impacto directo sobre la percepción cotidiana de la población y condiciona las expectativas hacia el futuro.

La percepción sobre la economía familiar aparece todavía más deteriorada. Según el relevamiento, el 72% de los consultados asegura que su situación económica empeoró durante los últimos meses, mientras apenas un 29% afirma haber experimentado una mejora producto de las políticas oficiales. Ese resultado refleja uno de los mayores niveles de pesimismo económico registrados por la consultora desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La encuesta también analizó la evaluación del Gobierno nacional y detectó una fuerte división entre quienes respaldan el rumbo económico y quienes consideran que el ajuste deterioró la calidad de vida. Aunque predominan las opiniones negativas sobre la situación económica actual, Proyección advierte que ese malestar todavía no se traduce automáticamente en una ventaja electoral para la oposición, ya que una parte significativa de los votantes continúa respaldando políticamente al Presidente pese a evaluar negativamente su situación económica personal.

Entre los adultos de 30 a 49 años la competencia se vuelve mucho más equilibrada y es donde aparece el verdadero empate técnico entre ambos dirigentes. En ese grupo etario la diferencia prácticamente desaparece, reflejando un electorado dividido entre quienes apoyan las reformas económicas del oficialismo y quienes priorizan una recuperación del salario y del empleo. Entre los mayores de 50 años, Axel Kicillof incrementa su competitividad, especialmente entre jubilados y empleados públicos, donde obtiene porcentajes superiores a su promedio nacional.

El cruce por género también muestra comportamientos distintos. Javier Milei conserva una ventaja entre los hombres, particularmente en los segmentos de menor edad, mientras Axel Kicillof obtiene un desempeño relativamente mejor entre las mujeres, especialmente mayores de 35 años. La consultora interpreta que esa brecha de género continúa siendo una característica persistente del voto libertario desde la elección presidencial de 2023.

El informe de Proyección adquiere relevancia porque rompe una tendencia que predominaba en otras encuestas nacionales publicadas durante el primer semestre del año. La consultora sostiene que la combinación entre deterioro económico y consolidación de Axel Kicillof como principal figura opositora redujo de manera significativa la ventaja electoral que Javier Milei había mostrado en estudios anteriores.

En contraste, otras consultoras continúan mostrando una ventaja más amplia para el Presidente. Q Social, en un relevamiento difundido se proyectó a Milei con 45% y a Kicillof con 25% en un escenario de primera vuelta presidencial, mientras Trends registró una diferencia cercana a los 17 puntos entre ambos dirigentes. La coexistencia de estudios con resultados tan distintos refleja que todavía existe una elevada incertidumbre sobre la evolución del escenario electoral y que las diferencias metodológicas —tipo de muestra, modalidad de relevamiento y escenario de consulta— producen fotografías muy distintas del mismo proceso político.

Precisamente esa diferencia metodológica es uno de los aspectos destacados por los analistas. Mientras Proyección mide simultáneamente intención de voto por espacios políticos, por candidatos y un balotaje directo entre Milei y Kicillof, otras consultoras relevan únicamente escenarios de primera vuelta o incorporan más candidatos competitivos, lo que fragmenta el voto opositor y amplía la ventaja del oficialismo. El sondeo de Proyección, en cambio, concentra la competencia en un enfrentamiento directo entre los dos dirigentes que aparecen hoy como los principales protagonistas de la disputa presidencial de 2027.

Las conclusiones de la consultora dirigida por Manuel Zunino describen un país políticamente dividido en dos bloques casi equivalentes. Por un lado, un oficialismo que conserva un electorado muy fiel y mantiene fortaleza entre los jóvenes y en buena parte del interior. Por el otro, un peronismo que encuentra en Axel Kicillof a su dirigente con mayor capacidad de unificar a la oposición y que logra capitalizar parte del descontento económico. En ese contexto, el 39,9% para Javier Milei y el 39,9% para Axel Kicillof en un eventual balotaje se convirtió en el dato más resonante de la encuesta y en uno de los primeros indicios de que la carrera presidencial hacia 2027 podría desarrollarse bajo un escenario de máxima paridad entre oficialismo y oposición.