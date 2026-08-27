Franco Colapinto sigue en Alpine: cómo es el contrato que firmó para el 2027

Alpine confirmó que Franco Colapinto continuará como titular durante la temporada 2027 y volverá a compartir equipo con Pierre Gasly. La escudería mantendrá así su formación y premia la evolución deportiva del argentino durante 2026.

El acuerdo le garantiza una butaca de carrera para todo el próximo campeonato. No será piloto de reserva ni estará sujeto a una cantidad limitada de Grandes Premios. Sin embargo, Alpine no informó el salario, las cláusulas de rendimiento, posibles opciones de renovación ni la duración del vínculo más allá de 2027.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, destacó el crecimiento y la madurez de Colapinto, además de sus actuaciones en Miami y Montreal. Según el dirigente, esos resultados confirmaron que el argentino merece permanecer en la Fórmula 1 y dentro del equipo.

La renovación completa un proceso iniciado en enero de 2025, cuando Alpine llegó a un acuerdo plurianual con Williams para asegurarse sus servicios. Colapinto ingresó como reserva, reemplazó a Jack Doohan y fue confirmado como titular para 2026. La nueva extensión asegura su continuidad durante 2027.

El rendimiento de esta temporada resultó decisivo. El argentino sumó 19 puntos en seis de los primeros doce Grandes Premios. Fue décimo en China, séptimo en Miami y consiguió en Canadá el mejor resultado de su carrera: un sexto puesto. Su aporte también ayudó a que Alpine alcanzara el sexto lugar en el Campeonato de Constructores.

El sitio oficial de Fórmula 1 señaló que el equipo valoró su progreso en pista, una mayor madurez y la buena relación de trabajo que construyó con Gasly y los ingenieros. Su popularidad en Sudamérica y el interés de los patrocinadores aparecen como ventajas adicionales, aunque Alpine fundamentó públicamente la decisión en razones deportivas y de estabilidad.

Gasly tiene contrato, como mínimo, hasta finales de 2028. Ambos compartirán equipo por tercera temporada consecutiva. Con la formación definida, Alpine podrá concentrarse en el desarrollo del auto, mientras Colapinto afrontará el resto de 2026 sin la presión inmediata del mercado de pilotos.