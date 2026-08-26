Esquizofrénico: en Casa Rosada admiten ingresos de Cerimedo, pero niegan la relación con él

"Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023", declaró el vocero Adrian Ravier en conferencia de prensa y aclaró: " Ha habido algunos ingresos en la primera mitad de 2024 y que no ha sido con el Presidente. Pero, más allá de eso, el gobierno no mantiene relación con Cerimedo desde hace un par de años. En segundo lugar, hay que destacar que este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió, hay investigaciones al respecto. Hay que dejar trabajar a la Justicia de ese país".

Lo declarado por el portavoz de Presidencia, ratificado publicamente por el mismo Milei, choca de frente con la realidad. Una vez más la estrategia comunicacional del Jefe de Estado quedó envuelta en una nueva controversia luego de que registros oficiales de ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada contradijeran la afirmación pública de que no existió un vínculo entre Casa Rosada con Fernando Cerimedo desde hace tres años.

El fundador de La Derecha Diario quedo detenido en Bolivia y procesado por la Justicia de ese país como presunto autor intelectual de un intento de femicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller. Mientras que Milei aseguró en el ciclo radial "La Previa" que no veía a Cerimedo desde 2023 y que había dejado de trabajar con él tras la campaña presidencial; documentación oficial reveló que el estratega digital ingresó en numerosas oportunidades a la sede del Poder Ejecutivo durante 2024, ya con Milei ejerciendo la presidencia.

La investigación periodística basada en los registros públicos de la Casa Militar y de Presidencia mostró que la afirmación presidencial no coincidía con los datos oficiales. Según esos registros, Cerimedo ingresó al menos doce en sedes presidenciales durante 2024, además de haber visitado en reiteradas oportunidades la Quinta de Olivos, donde mantuvo encuentros con funcionarios del Gobierno y con el propio Presidente. La información surge de los listados de ingresos y egresos que el Estado registra para toda persona que accede a edificios presidenciales.

Los documentos revelaron que la primera visita del consultor detenido en Bolivia a la Rosada fue el 18 de diciembre de 2023. En 2024 se multiplicaron: estuvo en Casa de Gobierno el 15 de enero, el 6 y 27 de febrero, el 21 de marzo, el 8, 9 y 10 de abril, el 9 y 20 de mayo, y los miércoles 12, 19 y 26 de junio. Por supuesto, las visitas comenzaron pocos meses después de la asunción presidencial. En la mayoría de los casos Cerimedo ingresó autorizado por funcionarios del entorno presidencial y en varias oportunidades fue registrado como visitante de la Secretaría General de la Presidencia, el área conducida por Karina Milei, una de las principales responsables de la estructura política y comunicacional del Gobierno.

Los datos recolectados tuvieron un fuerte impacto político porque el gobierno viene intentando presentar a Cerimedo como una figura ajena a su administración. Tras conocerse la documentación, sectores de la oposición cuestionaron la veracidad de la declaración presidencial y reclamaron explicaciones sobre el rol que seguía desempeñando el consultor dentro del círculo de confianza libertario.

Incluso, en su cuenta de X, el legislador kirchnerista Rodolfo Tailhade compartió documentación que vincula al operador con el gobierno mileista."En septiembre de 2023 Javier Milei contrató a Latin America Advisory Group (LAAG) para hacer lobby con periodistas y grupos de influencia en Estados Unidos. Por LAAG firmó Damian Merlo, el Cerimedo de Bukele. Por Milei firmó Fernando Cerimedo, el Cerimedo de Milei", denunció el diputado.

Fernando Cerimedo fue uno de los principales estrategas digitales de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023. Especialista en campañas de comunicación política, desarrolló un esquema basado en redes sociales, segmentación digital, cuentas militantes y difusión masiva de contenidos virales. Antes había trabajado con dirigentes del PRO y posteriormente asesoró campañas de derecha en distintos países de América Latina, incluyendo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y al entonces candidato hondureño Nasry Asfura.

La Fiscalía boliviana sostiene que el consultor actuó como presunto autor intelectual y mediato de la tentativa de feminicidio a Beller, mientras que los sicarios serían los autores materiales del atentado. Uno de los elementos que complicó seriamente la situación judicial del libertario fue el peritaje realizado sobre su teléfono celular. El Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia recuperó conversaciones, audios y mensajes que, según la acusación, muestran una planificación previa del ataque y conversaciones posteriores sobre cómo actuar después de los disparos.