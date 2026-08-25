Cerimedo vendió recién ahora su parte en el medio libertario La Derecha Diario

Fernando Cerimedo vendió el 50% que conservaba en La Derecha Diario al español Javier Negre, hoy único dueño del portal libertario. La precisión temporal es central: las partes afirman que ya negociaban y tenían un entendimiento verbal, pero lo cierto es que la operación se formalizó recién cuando el consultor argentino estaba detenido en Bolivia.

Las conversaciones, según las partes, comenzaron a principios de 2026. Según Infobae y Negre, Cerimedo avisó poco antes de su arresto, ocurrido el martes 18 de agosto, que aceptaba la oferta. La detención demoró los trámites y el convenio fue ratificado el viernes 21 de agosto con su representante legal. Hasta entonces habría existido un pacto de palabra; desde ese día, uno escrito.

Otro dato refuerza la cronología. Los registros del dominio mantuvieron a Cerimedo como titular hasta el sábado 22, cuatro días después de su captura. La inscripción pasó luego a otra persona. Un dominio no equivale a la propiedad de una empresa, pero muestra que la transición operativa tampoco se había completado antes del episodio judicial.

Cerimedo ya había vendido en 2024 la mitad de la compañía a Negre, dueño de Right News Media, pero conservó el otro 49% en la Argentina. Fuentes cercanas a Cerimedo sostienen que no tenía incidencia cotidiana ni cargos de dirección. Su participación patrimonial, sin embargo, continuó hasta la firma de la última semana.

El comunicado del portal sostuvo que Cerimedo no fue fundador, propietario ni director. Sin embargo, la historia pública ofrece matices: fue identificado durante años con el núcleo original y, en diciembre de 2025, Negre publicó una fotografía con él en la que lo llamó “mi socio”. La nueva versión procura marcar una distancia total en medio del escándalo boliviano.

Cerimedo permanece en prisión preventiva mientras la Justicia boliviana investiga su presunta participación como autor intelectual del ataque contra su presunta ex pareja, Nadia Beller. Él rechaza las acusaciones. Beller dijo que la venta integraba un cierre de empresas vinculado con el divorcio del consultor. La explicación coincide con las tratativas previas, pero no cambia la fecha de formalización.

La salida también tiene impacto político. Cerimedo integró la comunicación de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, aunque la Casa Rosada afirma que rompió vínculos ese año. La Derecha Diario se consolidó como plataforma de la batalla cultural oficialista y una de las cuentas más compartidas por el Presidente. La venta cierra ahora el lazo societario; no borra la historia común.