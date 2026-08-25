Viral: ¿Cris Morena hizo una crítica a Milei y sus votantes en “Margarita?

Una frase pronunciada por Isabel Macedo en el estreno de la tercera y última temporada de Margarita se convirtió en el nuevo campo de batalla de la grieta. En la piel de Delfina Santillán, la villana nacida en Floricienta, la actriz se pregunta “cómo puede ser que un villano sea presidente” y cierra con una sentencia todavía más filosa: “la gente es estúpida”.

El fragmento, disponible desde este lunes en HBO Max, fue recortado y multiplicado en X e Instagram. Numerosos usuarios también interpretaron el parlamento como una alusión a Javier Milei y, sobre todo, como un juicio despectivo sobre quienes lo votaron. El Presidente no es mencionado ni aparecen referencias explícitas a La Libertad Avanza. Sin embargo, la combinación de las palabras “villano”, “presidente” y “gente” alcanzó para activar una lectura política inmediata.

La controversia se trasladó enseguida a Cris Morena, creadora y productora de la serie. En las redes se le atribuyó la supuesta indirecta, aunque no existe una confirmación pública de que haya escrito personalmente esa línea o de que el destinatario sea Milei.

La escena funciona, además, en dos niveles. Dentro de la ficción, Delfina es una antagonista manipuladora y, paradójicamente, celebrada por parte del público. Fuera de la pantalla, la mención de un villano que llega a la presidencia convirtió el diálogo en material apto para la disputa partidaria.

Los opositores al Gobierno compartieron el video como una crítica al liderazgo libertario y a su base electoral. Desde la vereda contraria, otros usuarios cuestionaron una presunta bajada de línea en una producción juvenil. Los seguidores de Margarita, en cambio, pidieron no separar la frase del tono exagerado y provocador que caracteriza a Delfina desde su aparición en Floricienta.

La tercera temporada, que completa la historia creada por Morena, recupera a Macedo en uno de sus papeles más reconocibles. Dos décadas después, Delfina conserva la capacidad de incomodar y seducir al mismo tiempo. Esta vez, una sola línea alcanzó para llevarla del universo fantástico al centro de la conversación política argentina.

Más que una definición comprobada de Cris Morena sobre Milei, el episodio expone la velocidad con la que las redes convierten una escena de ficción en una declaración pública. La ambigüedad hizo el resto: cada sector encontró en el monólogo una confirmación de aquello que ya pensaba. Y la villana volvió a ganar la escena, ahora en un territorio que excede por completo a la serie.