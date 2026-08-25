Baby Etchecopar desbocado: "A mí, si me dan poder, me robo todo, no soy decente"

El periodista y conductor radial "Baby" Etchecopar volvió a tomar distancia del presidente Javier Milei con una de las críticas más duras que le dedicó desde el comienzo de la gestión libertaria. Durante su programa en Radio Rivadavia, el conductor cuestionó el aspecto personal del mandatario, aseguró que lo ve "cada vez más desalineado" en sus apariciones públicas y sostuvo que el Presidente atraviesa un momento de desgaste que, según su visión, también se refleja en su imagen. En ese contexto, Etchecopar pronunció una frase que rápidamente se viralizó porque explicó por qué, según él, evita involucrarse partidariamente en la política: "A mí, si me dan poder, me robo todo, no soy decente".

El editorial se produjo luego de varias semanas en las que Baby Etchecopar había incrementado sus cuestionamientos al Gobierno nacional. El periodista recordó que fue uno de los comunicadores que apoyó la llegada de Milei al poder y que incluso defendió muchas de sus propuestas durante la campaña presidencial de 2023. Sin embargo, explicó que con el correr del tiempo comenzó a sentirse decepcionado por distintas decisiones del oficialismo y sostuvo que ya no está dispuesto a justificar conductas que considera impropias de un presidente.

En ese marco realizó una observación sobre la imagen pública de Javier Milei, a quien describió como un mandatario que aparece "desprolijo" y "cada vez más desalineado" en los actos oficiales. Etchecopar afirmó: "Milei, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Estás desalineado. Parecés un tipo abandonado". Luego profundizó esa idea al señalar: "No es un tema de la ropa, es un tema de la imagen que transmite un presidente. Tenés que representar otra cosa".

El conductor insistió en que sus críticas no tienen motivaciones partidarias y aprovechó para explicar cuál es su postura frente a la política. En uno de los pasajes más comentados de su editorial expresó: "Yo no me meto en política porque no soy decente. Si fuera decente no podría meterme. La política te obliga a hacer cosas que yo no quiero hacer." Inmediatamente agregó: "No quiero ser alcahuete de ningún gobierno. No soy funcional a ninguna gestión." Etchecopar continuó diferenciando su rol periodístico de cualquier militancia y sostuvo: "Yo puedo estar de acuerdo con una medida y en desacuerdo con otra. No le debo nada a nadie." También afirmó: "No me van a comprar porque nunca me compraron. Yo digo lo que pienso."

A partir de allí dirigió sus cuestionamientos directamente al Presidente y aseguró que la imagen personal de Milei refleja un deterioro más profundo. Según sus palabras, "Lo veo mal, cansado, despeinado, con la ropa arrugada. Lo veo como si estuviera peleado con todo el mundo." Luego añadió: "Un presidente tiene que transmitir tranquilidad, orden y presencia. Lo veo totalmente al revés."

El periodista también hizo referencia al vínculo de Milei con los medios de comunicación y recordó los agravios que, según él, recibió al inicio del mandato libertario. Durante la editorial expresó: "No se olviden que cuando asumió me dijo que era una mierda. A mí, a Novaresio y a otros periodistas nos trató de porquería." Y agregó: "Después preguntan por qué los periodistas no lo quieren. Si entró forreando a todo el mundo."

Etchecopar aseguró que esas descalificaciones marcaron definitivamente su relación con el Presidente. En ese sentido afirmó: "Yo no me olvido. Cuando me preguntan por qué no quiero a Milei, porque me forreó apenas llegó al Gobierno." Sin embargo, aclaró que esa diferencia personal no modifica su posición institucional: "No lo quiero, pero lo respeto. Quiero que termine su mandato y que cumpla los

Las declaraciones reavivaron una serie de editoriales críticas que Baby Etchecopar viene realizando desde comienzos de 2026. En marzo había manifestado: "No me gusta nada de lo que está pasando", y dijo haber perdido el optimismo que tenía cuando Milei llegó al poder. En abril fue todavía más duro al afirmar: "Yo lo voté, pero siento repugnancia", cuestionando la estrategia del Gobierno frente a los periodistas y el clima de confrontación política. Más tarde volvió a definir: "No soy alcahuete de ningún gobierno y no soy funcional a ninguna gestión."

Las críticas sobre el aspecto físico del Presidente aparecieron luego de varias apariciones públicas en las que distintos analistas políticos, periodistas y usuarios de redes sociales comentaron cambios en su imagen. Durante las últimas semanas Milei fue visto en actos oficiales, entrevistas y actividades internacionales con el cabello visiblemente más largo y despeinado, sin corbata en varias ocasiones, con sacos abiertos o arrugados y un aspecto más informal que el habitual. Esas observaciones se multiplicaron especialmente durante la gira presidencial por Estados Unidos, las reuniones con empresarios tecnológicos y las actividades vinculadas a la campaña electoral bonaerense.

En los actos realizados en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos también llamó la atención que el mandatario apareciera con un estilo menos cuidado que durante los primeros meses de gestión. En algunas fotografías oficiales se lo observó con la melena desordenada, barba de varios días y camisas sin corbata, una imagen que generó comentarios tanto de simpatizantes como de críticos. Desde el entorno presidencial nunca hubo una explicación oficial sobre ese cambio de apariencia, aunque colaboradores señalaron en distintas entrevistas que el Presidente mantiene jornadas de trabajo muy extensas y un ritmo intenso de viajes y actividades públicas.

Las declaraciones del periodista tuvieron amplia repercusión porque provienen de un conductor que durante el inicio del gobierno libertario respaldó varias medidas económicas y defendió públicamente la necesidad de un cambio político en la Argentina. Con el paso de los meses, sin embargo, Baby Etchecopar fue endureciendo su posición hasta convertirse en uno de los comunicadores más críticos dentro de un sector del periodismo que inicialmente había mostrado simpatía por la administración libertaria.