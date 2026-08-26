Rebord y Manu Jove hablaron sobre la prohibición de filmar al Presidente caminando

“¿Me estás jodiendo?” Tomás Rebord reaccionó así cuando Manu Jove contó al aire la versión que circula entre organizadores de actos con Javier Milei. “Nueva orden de Presidencia a toda persona que organice un evento con participación presidencial: no se filma al Presidente caminando”, afirmó en Hay Algo Ahí.

Según Jove, la indicación sería mostrar a Milei solo cuando ya llegó a su ubicación. Rebord lo reformuló: no debía aparecer desplazándose. Su compañero insistió en que se trataría de una directiva nueva para los eventos presidenciales.

Como indicio, Jove comparó dos transmisiones oficiales: una actividad en el hotel Alvear y otra en la Bolsa de Comercio de Rosario. En ambas, sostuvo, la señal abrió con un plano general y el mandatario apareció en el estrado. El recorrido, señaló, quedaba fuera de cuadro.

La discusión remite a otra emisión, del lunes anterior, en la que Milei sí apareció caminando junto a Jorge Macri. Rebord y Jove consideraron inusual esa marcha e interpretaron que la repercusión habría motivado el cambio. Es una lectura de los conductores, no una explicación confirmada por el Gobierno.

Días antes, Nancy Pazos había formulado una denuncia casi idéntica en C5N. “La Casa Militar emitió una nueva orden: está prohibido filmar al Presidente mientras camina o se desplaza”, aseguró. También cuestionó la escasa repercusión y sostuvo que una medida similar sobre un mandatario peronista habría dominado la agenda.

La Casa Militar tiene entre sus funciones oficiales la seguridad presidencial, el protocolo y las reglas de acceso a Casa Rosada y las residencias oficiales. Puede impartir pautas operativas en los actos, pero eso no prueba esta prohibición específica ni aclara si respondería a seguridad, logística o cuidado de imagen.

En torno de la versión circularon conjeturas sobre la salud de Milei. No hay partes médicos ni documentación pública que las respalden. Hasta el cierre tampoco se conocía una resolución, un protocolo público o una respuesta oficial que confirmara el alcance de la supuesta orden.

El Gobierno ya limitó la circulación de cronistas dentro de Casa Rosada con argumentos de seguridad y, en 2025, periodistas paraguayos denunciaron que no podían filmar una presentación de Milei en la CPAC. Vuelve así la tensión entre custodia y control de la imagen presidencial. Sin un documento formal, lo dicho por Pazos y Jove conserva el carácter de versión periodística, aunque la edición oficial alimenta las sospechas. El debate continúa.