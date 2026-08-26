El misterio Peter Thiel llega al Congreso: expondrán dos periodistas de PERFIL

El viernes 28, de las 10 a las 15 horas, la Cámara de Diputados de la Nación celebrará una audiencia para intentar desarmar el misterio de Peter Thiel en Argentina. El objetivo es indagar los motivos de la estadía del tecnomagnate -que fue invitado al evento- en Argentina, su relación con el Gobierno y los eventuales riesgos ecológicos vinculados a eventuales datacenters de IA. Dos periodistas de Perfil estarán entre sus expositores.

Ya se confirmó la participación de un nutrido grupo de invitados, entre ellos especialistas en inteligencia artificial, periodistas de investigación, teólogos, referentes de organismos de derechos humanos y activistas ambientales. Cada uno aportará su perspectiva sobre un asunto que genera creciente interés público. La iniciativa es encabezada por el diputado Juan Marino, y cuenta con el respaldo del bloque de Unión por la Patria. Marino sostiene que “la influencia de Thiel en el paquete legislativo impulsado por Milei y Sturzenegger, con el Súper-RIGI, la reforma a la Ley de Sociedades y la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, exige que las diputadas y los diputados se capaciten”.

Entre los expositores estáran Diego Fernández Slezak, director del Laboratorio de IA Aplicada, Natalia Zuazo, politóloga y periodista, Tomás Borovinsky, teórico político, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Pablo Serdán, abogado, Emilse Garzón: periodista de tecnología , Ariel Goldstein, sociólogo, Gil Durán (virtual, desde Estados Unidos): periodista, autor de The Nerd Reich, Rocco Carbone, investigador CONICET, Juan Luis González, periodista político de Perfil, Valeria Di Croce, Nicolás Lantos, periodista, Giselle Leclercq: periodista de política de Perfil, Santiago Siri y Agustino Fontevecchia, director digital de Editorial Perfil.