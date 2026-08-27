Santiago Oría tras las críticas por el papelón de los bots: "Larguen la merca"

"Larguen la merca", posteó Santiago Oría en su cuenta de X compartiendo una nota de La Política Online en el que se describe que el comunicador audiovisual cometió un error amateur al equivocarse en la utilización de bots en cuentas libertarias. En ese sentido, el mismo medio señaló que "las redes ya piden que vuelva Cerimedo" y que "el cineasta libertario no pudo configurar bien la granja de bots y quedó en ridículo". El episodio se viralizó rápidamente en la red social X y abrió una nueva discusión sobre el funcionamiento de las denominadas granjas de bots utilizadas para amplificar mensajes políticos.

El desembarco de Oría como nuevo responsable de la estrategia digital del Gobierno de Javier Milei quedó envuelto en una inesperada controversia apenas horas después de asumir un rol central en la comunicación oficial. Lo que debía ser el inicio de una nueva etapa en el manejo de las redes sociales de la Casa Rosada terminó convirtiéndose en un episodio de fuerte repercusión cuando una serie de cuentas automatizadas respondieron de manera masiva una publicación del funcionario con un evidente error de programación, desatando burlas, críticas de la oposición y cuestionamientos incluso dentro del propio universo libertario.

El cineasta y documentalista, que acompañó a Javier Milei desde la campaña presidencial y dirigió varias de las piezas audiovisuales más importantes del Presidente, comenzó a ocupar un lugar más relevante en la estrategia de redes sociales tras el corrimiento de Santiago Caputo del manejo cotidiano de ese esquema comunicacional. La decisión implicó que Oría pasara a coordinar un equipo de comunicación digital integrado por referentes libertarios como Iñaki Gutiérrez y Sharif Menem, entre otros colaboradores cercanos a la Secretaría General de la Presidencia.

El conflicto estalló cuando se publicó un mensaje en X defendiendo al Gobierno y cuestionando a la oposición. A los pocos segundos comenzaron a aparecer decenas de respuestas prácticamente idénticas provenientes de diferentes cuentas, todas con un detalle que llamó inmediatamente la atención: cada mensaje comenzaba con la palabra “reply”, seguida por frases de apoyo al oficialismo y ataques al kirchnerismo y a los llamados “kukas”. La repetición automática de esa instrucción, utilizada habitualmente en inglés para indicar una respuesta dentro de un sistema automatizado, dejó expuesto un aparente error de configuración en la red de cuentas que replicaban el contenido.

Las respuestas se multiplicaron en cuestión de minutos y mostraban un patrón casi calcado. Cambiaban levemente algunas palabras, pero mantenían la misma estructura, el mismo tono y el mismo encabezado con la palabra “reply”, lo que llevó a numerosos usuarios a concluir que se trataba de publicaciones generadas automáticamente a partir de una instrucción que nunca fue eliminada antes de ejecutarse. Capturas de pantalla con largas cadenas de comentarios idénticos comenzaron a circular por toda la plataforma y el episodio se convirtió rápidamente en tendencia.

Otro aspecto que alimentó la viralización fue la identidad de muchas de las cuentas que participaron de la operación. Numerosos perfiles exhibían nombres poco habituales para usuarios argentinos, con combinaciones de letras, números y términos en inglés o vinculados al mundo de las criptomonedas. Entre los ejemplos que más circularon aparecieron usuarios identificados como “oxhusk”, “kip.eth”, “glyphrot”, “gr8test” y “sadiq”, además de otros alias similares. Esa característica fue utilizada por usuarios opositores para sostener que las cuentas carecían de apariencia de perfiles reales y reforzaba la hipótesis de una red automatizada destinada a amplificar mensajes políticos.

El error derivó en una catarata de memes y publicaciones irónicas. La palabra “reply” comenzó a repetirse debajo de mensajes de funcionarios libertarios como forma de burla, mientras cientos de usuarios editaron imágenes y videos simulando manuales de funcionamiento de bots o reproduciendo el mismo esquema de respuestas automáticas. El episodio trascendió el círculo político y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada en X, donde la etiqueta “Reply” permaneció entre las principales tendencias durante varias horas.

Por supuesto, la situación también expuso tensiones internas dentro del oficialismo. Según distintas versiones publicadas por medios, el recambio en la conducción de las redes sociales dejó relegado al grupo de tuiteros e influencers conocido como Las Fuerzas del Cielo, que durante buena parte del primer año de gestión había actuado como principal ejército digital de defensa del Gobierno. Ese sector, identificado con Santiago Caputo, habría quedado al margen del nuevo esquema encabezado por Oría, situación que alimentó un clima de competencia interna entre distintos equipos de comunicación libertarios. En ese contexto comenzaron a aparecer mensajes de usuarios libertarios que reclamaban, en algunos casos de manera irónica y en otros de forma explícita, el regreso de Fernando Cerimedo como estratega digital del espacio.