El video con tiros y explosiones que compartió Santiago Caputo

Santiago Caputo usó su cuenta verificada de X para replicar una escena bélica. El asesor presidencial citó un video de 23 segundos con hombres armados avanzando entre disparos y explosiones. Sobre las imágenes escribió: “Cuando sea grande me quiero dedicar a esto”.

El material fue publicado por @backfiresolutns sin texto ni datos de procedencia. No identifica país, unidad militar, fecha o conflicto. Tampoco permite establecer si muestra un combate real, un entrenamiento o una producción. Atribuirlo a una guerra específica sería aventurado. Parece más bien un ejercicio militar.

Caputo no dio explicaciones. La frase puede leerse como broma, provocación o fascinación; no permite afirmar que tenga un proyecto militar literal. Pero el mensaje adquiere peso por quien lo publicó: uno de los asesores con mayor acceso a Javier Milei.

El post apareció en medio de otra disputa por la comunicación. El vocero Adrián Ravier afirmó primero que Santiago Oría, director audiovisual de Presidencia y cercano a Karina Milei, había reemplazado a Caputo en la estrategia digital. Después se rectificó: dijo que Caputo no fue desplazado porque formalmente no dirigía el área, aunque Oría ganó mayor injerencia.

La contradicción expuso una reorganización que el Gobierno buscó relativizar. Oría aumentó su presencia en actos y redes, mientras la tropa digital de las Fuerzas del Cielo, alineadas con Caputo, ensayó un repliegue. La tensión con el sector de Karina Milei y los Menem ya se había visto en peleas por cuentas anónimas.

También llamó la atención que Caputo faltara a la reunión de Gabinete encabezada por Milei. Algunas versiones lo interpretaron como malestar; fuentes cercanas dijeron que cumplía una tarea presidencial. La ausencia alimentó el ruido, pero no prueba una ruptura.

Caputo conserva influencia. Sigue como asesor, participa en discursos y estrategia, mantiene llegada directa a Milei y conduce políticamente a referentes digitales libertarios. Su poder, sin embargo, ya no concentra toda la comunicación digital del Gobierno. El avance de Oría implica competencia por la comunicación, no una salida confirmada del círculo presidencial.

El video no constituye una medida oficial ni demuestra una intención concreta. Sí condensa una estética habitual en el oficialismo digital: fuerzas, batallas, enemigos y victoria. El propio Caputo ha sido filmado en prácticas de tiro y subió imágenes de armas y puñales en el pasado. En un momento de internas y mensajes contradictorios, la imagen de soldados bajo fuego y una frase ambigua suman otra señal de una comunicación que busca impacto antes que explicación.