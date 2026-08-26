El accidentado video del cineasta de Milei, Santiago Oría, tropezando en un acto

Hace tres años, el cineasta y realizador audiovisual Santiago Oría protagonizó uno de los momentos más comentados de la campaña presidencial de Javier Milei cuando un accidente en pleno ingreso del entonces candidato al escenario del Movistar Arena quedó registrado por las cámaras y se viralizó en cuestión de minutos. El episodio, que ocurrió durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza antes de las elecciones primarias de 2023, mostró al responsable de registrar la épica del líder libertario tropezando y cayendo al piso mientras filmaba la entrada triunfal del economista entre luces y música.

El incidente ocurrió cuando Milei ingresó al escenario al ritmo de "Panic Show", de La Renga, ante miles de militantes libertarios. La presentación había sido diseñada como un espectáculo de alto impacto visual, con una puesta en escena similar a un recital de rock, humo, pantallas gigantes, luces y una pasarela por la que el candidato avanzó saludando al público. Oría caminaba de espaldas delante de Milei sosteniendo una cámara estabilizada para registrar un plano cinematográfico del ingreso del dirigente libertario. En medio del recorrido, el realizador no advirtió un desnivel del escenario, tropezó con el atril y cayó violentamente al suelo sin dejar de sujetar el equipo de filmación.

Santiago Oría es uno de los colaboradores más antiguos del universo libertario. Director de cine y documentalista, comenzó a vincularse con Javier Milei alrededor de 2019, cuando el economista todavía no había ingresado formalmente a la política electoral y era una figura habitual en programas de televisión y conferencias económicas. Fascinado por el fenómeno mediático que generaba Milei, el realizador empezó a registrar con su cámara sus presentaciones públicas y a producir contenido audiovisual destinado a redes sociales y plataformas digitales. Esa relación se profundizó durante la campaña legislativa de 2021 y, especialmente, durante la campaña presidencial de 2023, cuando se convirtió en el principal realizador de la imagen del líder de La Libertad Avanza.

Desde entonces filmó buena parte del material audiovisual que construyó la narrativa del fenómeno libertario. Entre sus trabajos se encuentran documentales sobre la vida política de Milei, piezas de campaña, registros de recorridas, actos partidarios, viajes y encuentros internacionales. También dirigió la docuserie "Milei, la serie", un proyecto dividido en episodios que reconstruye el recorrido del actual Presidente desde su etapa como economista mediático hasta su llegada a la Casa Rosada. La producción comenzó a filmarse durante la campaña y continuó después de la asunción presidencial.

En mayo de 2024, se incorporó formalmente al Gobierno como director nacional de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación. Desde ese puesto quedó encargado de coordinar la producción audiovisual de la Casa Rosada, registrar las actividades oficiales del Presidente y definir buena parte de la estética de los videos difundidos por las cuentas institucionales y por las redes personales de Milei. Entre sus funciones se encuentra el seguimiento permanente del mandatario en actos, conferencias, viajes al exterior y actividades protocolares, además de la producción de piezas audiovisuales con fuerte impronta cinematográfica destinadas a reforzar la denominada "batalla cultural" del oficialismo.

En estos días, Oría volvió a quedar en el centro de la escena, ya no por un blooper audiovisual, sino por la disputa de poder dentro de la comunicación presidencial desatada por las declaraciones y la posterior desmentida del vocero Adrián Ravier sobre su supuesto ascenso dentro del Gobierno. Esa situación estalló cuando el portavoz presidencial anunció en conferencia de prensa un supuesto cambio en la estructura de comunicación del Gobierno que colocaba precisamente a Santiago Oría en un lugar de mayor poder y alimentaba versiones de un desplazamiento de Santiago Caputo, el principal asesor político de Javier Milei.

La pregunta surgió durante la conferencia realizada en la Casa Rosada, cuando un periodista consultó si Caputo había dado un paso al costado en materia de comunicación y Oría había asumido esa responsabilidad. Ravier respondió sin dudar: "Entiendo que sí. La parte de comunicación digital, lo que no le quita importancia la figura de Santiago Caputo para este gobierno". La respuesta fue interpretada inmediatamente como una confirmación oficial de una modificación en el organigrama presidencial.

El vocero incluso describió las nuevas funciones que, según su explicación, había asumido Oría. En su respuesta afirmó: "Santiago Oría se encarga de la comunicación de la imagen presidencial. Lo acompaña en sus viajes, es su publicista y el encargado de documentar sus apariciones públicas. Tiene un rol también cada vez más importante en armar la narrativa del Gobierno". De esa manera le atribuyó un papel creciente en la construcción del relato político y audiovisual de la administración Milei.

Ravier intentó al mismo tiempo preservar la centralidad política de Santiago Caputo. Durante la conferencia sostuvo que "la figura de Santiago Caputo para este gobierno sigue siendo muy importante" y remarcó que continuaba siendo un asesor de máxima confianza del Presidente. Luego agregó otra frase que profundizó la confusión: "Yo mismo me reuní ayer con Santiago Caputo y estuvimos trabajando en temas relativos a esta misma conferencia de prensa. Con esto quiero decir que participa de la comunicación y es una persona central para el Presidente, dentro de la amistad que siempre se han declarado y además en el consejo de la estrategia política que maneja este Gobierno, más allá de funciones específicas de comunicación".

Sin embargo, apenas unas horas después, el propio Ravier publicó un mensaje en la red social X en el que desmintió completamente sus declaraciones realizadas desde el atril de la Casa Rosada. El texto decía: "Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración: no hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas". La rectificación significó una marcha atrás absoluta. Donde horas antes había hablado de una redistribución de responsabilidades y de un crecimiento del rol de Oría en la comunicación gubernamental, ahora aseguraba que nunca existió ninguna modificación institucional.

La secuencia dejó expuesta una de las principales disputas de poder dentro del Gobierno. Mientras Caputo conserva influencia sobre la estrategia política, la comunicación electoral y la denominada Oficina de Respuesta Oficial, Oría se consolidó como el responsable de la imagen presidencial, la producción audiovisual y el relato visual de Javier Milei. Ambos integran el círculo de máxima confianza del mandatario, aunque con funciones diferentes y áreas que, en la práctica, suelen superponerse.