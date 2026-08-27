Video: así es una clase en la "escuelita" de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza puso en marcha durante 2026 un nuevo dispositivo de formación política denominado Escuela de Dirigentes, una iniciativa impulsada por Karina Milei y por la conducción nacional del partido con el objetivo de capacitar a militantes, funcionarios, candidatos y armadores territoriales en todo el país. El proyecto forma parte de la estrategia de consolidación partidaria del oficialismo de cara a la construcción de una estructura política permanente, más allá de la figura presidencial de Javier Milei y enfocado en las próximas elecciones presidenciales. El emprendimiento rápidamente se convirtió en un fenómeno en redes sociales luego de que se viralizaran videos de sus aulas, de las clases y de los discursos de lanzamiento.

Las imágenes, compartidas por dirigentes y militantes libertarios en Instagram, X, TikTok y Facebook, acumularon millones de reproducciones y generaron un intenso debate político por el perfil ideológico de la formación y por la estética utilizada en la presentación institucional. Como ocurre con otros partidos políticos, como el PJ o el PRO, la escuela nació como un espacio de formación partidaria inspirado en modelos de capacitación política utilizados por otras fuerzas, aunque con un enfoque explícitamente libertario y orientado a la denominada “batalla cultural”.

Según la presentación oficial realizada por La Libertad Avanza, el objetivo consiste en formar dirigentes capaces de trasladar las ideas del liberalismo económico y las reformas impulsadas por el gobierno nacional a cada distrito del país, preparando cuadros para ocupar cargos legislativos, ejecutivos y partidarios. La iniciativa fue presentada por la misma Karina Milei, presidenta nacional de La Libertad Avanza, quien definió a la escuela como una herramienta para construir una nueva generación de dirigentes “comprometidos con las ideas de la libertad, el mérito y la transformación del Estado”.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo encabezado por los principales dirigentes nacionales y referentes del partido. Durante ese acto se anunció además la apertura progresiva de escuelas provinciales en distintas jurisdicciones, entre ellas Misiones, Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias donde el espacio comenzó a organizar sedes propias. El proyecto quedó bajo la órbita de la Secretaría de Formación Política de La Libertad Avanza y se complementa con otras estructuras partidarias dedicadas al reclutamiento de fiscales, militantes universitarios y equipos técnicos.

La sede principal funciona en un edificio partidario ubicado en el barrio porteño de San Telmo, a pocas cuadras de Parque Lezama, un lugar considerado simbólico para el oficialismo porque allí Javier Milei realizó varios actos de campaña y encuentros con militantes antes de llegar a la Presidencia. Ese espacio fue remodelado para convertirse en un centro de capacitación con aulas, auditorios, estudios para producción audiovisual y espacios destinados a reuniones de equipos técnicos y dirigentes. Las publicaciones oficiales describen al edificio como “un nuevo espacio para la libertad”, pensado para centralizar actividades de formación y organización política en la Ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes del interior del edificio fueron precisamente uno de los elementos que más repercusión tuvieron en internet. Los videos muestran un auditorio colmado de jóvenes, paredes decoradas con los colores violeta característicos de La Libertad Avanza, pantallas LED con el logotipo partidario y una puesta en escena muy similar a la utilizada en los actos de campaña de Javier Milei. También se difundieron secuencias de alumnos tomando apuntes, docentes dictando clases y militantes realizando ejercicios grupales. Esos clips fueron compartidos por las cuentas oficiales del partido y por numerosos refrentes, como el cineasta y comunicador audiovisual Santiago Oría, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

La viralización tuvo dos motores. Por un lado, la propia estrategia digital del oficialismo, que publicó reels y videos cortos con una edición dinámica, música épica y discursos de Karina Milei invitando a sumarse a la escuela. Por otro, usuarios opositores replicaron las imágenes para cuestionar el contenido ideológico de las clases y comparar el espacio con escuelas de formación política de otros movimientos partidarios argentinos. La discusión se amplificó en X, donde los videos circularon acompañados por hashtags vinculados a La Libertad Avanza y a la “batalla cultural”.

El programa académico está organizado en módulos y combina contenidos de teoría política, economía, comunicación y gestión pública. La estructura busca ofrecer una formación intensiva para futuros dirigentes y también cursos específicos para militantes y fiscales. Los contenidos anunciados oficialmente incluyen historia del liberalismo, fundamentos de la Escuela Austríaca de Economía, organización partidaria, diseño de campañas electorales, comunicación política y redes sociales, liderazgo, gestión pública, elaboración de políticas públicas, derecho constitucional, federalismo argentino y técnicas de debate político. También incorpora talleres sobre fiscalización electoral, armado territorial y capacitación para voceros y referentes locales.

Uno de los ejes centrales de la currícula es la denominada “batalla cultural”, concepto que Javier Milei utiliza frecuentemente para describir la disputa de ideas frente al kirchnerismo, la izquierda y el progresismo. Las clases incluyen debates sobre libertad económica, propiedad privada, reducción del Estado, reformas laborales, apertura comercial, educación, seguridad y comunicación política. Según los documentos de presentación, la intención es que los participantes adquieran herramientas para defender públicamente las políticas del gobierno y replicar ese discurso en sus provincias y municipios.

Entre los profesores y expositores aparecen funcionarios nacionales, legisladores, economistas y referentes intelectuales del liberalismo argentino. Participan diputados nacionales de La Libertad Avanza, funcionarios del Poder Ejecutivo, especialistas en comunicación política y docentes vinculados al pensamiento liberal clásico y libertario. En distintas presentaciones fueron anunciadas clases de referentes como Santiago Santurio, filósofo y diputado nacional; Romina Diez, economista y diputada nacional; Miriam Niveyro, responsable de formación política del espacio en la provincia de Buenos Aires; además de abogados constitucionalistas, economistas y consultores cercanos al oficialismo.

Miriam Niveyro cumple un rol especialmente relevante dentro del esquema de formación del partido. La dirigente fue designada al frente de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, una estructura que funciona de manera coordinada con la Escuela de Dirigentes nacional y que tiene como misión capacitar candidatos, armadores y referentes bonaerenses. Desde ese espacio se organizan seminarios, encuentros regionales y capacitaciones para equipos políticos en distintos municipios del conurbano y del interior provincial.

La escuela está abierta tanto para afiliados como para simpatizantes que completen un proceso de inscripción. Los participantes reciben materiales digitales, bibliografía recomendada y acceso a clases presenciales y virtuales. Parte de la capacitación también se distribuye mediante plataformas online para llegar a dirigentes del interior del país, lo que permitió expandir rápidamente el programa hacia distintas provincias.