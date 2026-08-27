Myriam Bregman cruzó a Ramiro Marra tras su ataque a Del Caño: "Eso es mentira, bobolón"

"Eso es mentira, bobolón", tuiteó Myriam Bregman en su cuenta de X. La legisladora del FIT-U compartió un posteo del ex legislador porteño Ramiro Marra desmintiéndolo. El economista volvió a ubicarse en el centro de la discusión política en redes sociales tras publicar un duro mensaje contra el diputado nacional Nicolás del Caño, a quien acusó de cobrar más de 10 millones de pesos y que en plena sesión "se olvido de votar" porque "estaba dormido".

Una vez más, Marra protagonizó un nuevo cruce con el diputado nacional del Frente de Izquierda luego de publicar un video en el que se observa al dirigente trotskista aparentemente dormido durante una sesión de la Cámara de Diputados. La secuencia, captada por las cámaras oficiales del Congreso mientras se desarrollaba un extenso debate parlamentario, se viralizó rápidamente en la red social X y fue utilizada por el trader para cuestionar el desempeño de Del Caño como legislador y el elevado salario que perciben los integrantes del Congreso.

La controversia se produjo durante la sesión del 26 de agosto en la Cámara baja, convocada para debatir, entre otros temas, la reforma del Banco Central, el proyecto denominado Inocencia Fiscal II y distintas mociones impulsadas por la oposición sobre el endeudamiento de las familias. El debate se extendió durante varias horas y estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y los bloques opositores, además de discusiones reglamentarias entre Martín Menem y distintos diputados, entre ellos del Caño.

En medio de esa sesión, las cámaras enfocaron por algunos segundos a Del Caño sentado en su banca con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia adelante, una imagen que numerosos usuarios interpretaron como que el diputado se había quedado dormido. El fragmento comenzó a circular en redes sociales casi de inmediato y fue compartido por cuentas libertarias, dirigentes de La Libertad Avanza y usuarios afines al oficialismo, convirtiéndose en uno de los videos políticos más difundidos de la jornada.

El mensaje de Marra acumuló cientos de miles de visualizaciones en pocas horas y fue replicado por referentes libertarios que utilizaron el episodio para reinstalar uno de los ejes discursivos del espacio de Javier Milei: la crítica a la “casta política”. Muchos usuarios compartieron el video acompañado por comentarios sobre las dietas parlamentarias y sostuvieron que un legislador que percibe un ingreso millonario no debería quedarse dormido durante una sesión en la que se discuten proyectos de alcance nacional.

La referencia de Marra a un sueldo de “10 millones de pesos” se relaciona con el incremento que recibieron las dietas del Congreso durante 2026 a partir de las actualizaciones automáticas del valor del módulo legislativo negociado en paritarias. Tanto diputados como senadores perciben remuneraciones que rondan o superan esa cifra bruta mensual, dependiendo de distintos adicionales y descuentos, un tema que volvió a generar polémica durante el año por los aumentos salariales en el Poder Legislativo.

El episodio cobró todavía más repercusión porque Del Caño mantiene desde hace años una postura crítica sobre las dietas legislativas. El diputado del Frente de Izquierda impulsa un proyecto para equiparar el salario de diputados, senadores y altos funcionarios con el sueldo de un docente y sostiene públicamente que dona una parte importante de su dieta al fondo partidario y a conflictos obreros. Esa posición fue recordada por dirigentes y militantes de izquierda luego del ataque de Marra, quienes señalaron que el legislador no se queda con la totalidad del ingreso que percibe como diputado.

Desde sectores del Frente de Izquierda también relativizaron la acusación y afirmaron que la imagen corresponde a un instante aislado de una sesión que se prolongó durante varias horas, argumentando que Del Caño permaneció participando del debate, presentó mociones y tomó la palabra durante la jornada parlamentaria. De hecho, el diputado protagonizó uno de los cruces más fuertes de la sesión con el presidente de la Cámara, Martín Menem, cuando reclamó que se habilitara el tratamiento del proyecto sobre el sobreendeudamiento de las familias y denunció que le habían cortado el micrófono.

El dirigente de izquierda no respondió directamente a Marra por el video del supuesto sueño, pero continuó publicando mensajes vinculados al contenido de la sesión y cuestionó al oficialismo por impedir el tratamiento de iniciativas relacionadas con la deuda de los hogares argentinos. En sus redes sociales insistió en que el Gobierno evita discutir la situación económica de millones de personas endeudadas y volvió a cargar contra las entidades financieras y las billeteras virtuales por las tasas de interés.

La publicación de Marra volvió a instalar un debate recurrente sobre el funcionamiento del Congreso y la asistencia de los legisladores a las sesiones. La secuencia terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de la intensa confrontación política que se desarrolla diariamente en redes sociales entre dirigentes libertarios y referentes de la izquierda argentina.